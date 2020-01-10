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Вывод иностранных войск из Ирака укрепит ИГ*, заявили в МИД Германии
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РИА Новости

Вывод иностранных войск из Ирака укрепит ИГ*, заявили в МИД Германии

17:35 10.01.2020 (обновлено: 17:36 10.01.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 19 января 2019
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 19 января 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕРЛИН, 10 янв – РИА Новости. Антитеррористическая операция коалиции на территории Ирака должна быть продолжена, вывод войск укрепит террористическую организацию "Исламское государство"*, создаст новые угрозы безопасности в регионе и в Европе, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, прибыв на встречу глав внешнеполитических ведомств ЕС в Брюссель.
Ранее парламент Ирака принял решение о выводе иностранных войск из страны после удара по территории вблизи международного аэропорта Багдада, в результате которого был убит глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Удар не был согласован с иракскими властями.
"Мы считаем, что борьбу с ИГ* имеет смысл продолжить в Ираке, будем призывать иракское правительство сохранить этот мандат. В конечном счете, мы примем любое решение, которое примут в Багдаде, но я считаю, что завершение сейчас борьбы с ИГ* в Ираке приведет к значительной дестабилизации страны, откроет новые пространства для активности ИГ* с тем, чтобы угроза терактов не только в Ираке и регионе, но и в Европе возросла. Это мы должны предотвратить", - сказал Маас.

*Террористическая организация, запрещенная в России
Военнослужащие армии США
Вчера, 14:10
Ирак ждет представителей США для обсуждения вывода войск
26006848
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Хайко МаасИсламское государствоМИД ГерманииИракВ мире
Популярные комментарии
Собирайте чемоданы и на выход.
10 января, 17:39
ТЧТатьяна Чувилова
1400000
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