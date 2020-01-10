Вывод иностранных войск из Ирака укрепит ИГ*, заявили в МИД Германии

Ранее парламент Ирака принял решение о выводе иностранных войск из страны после удара по территории вблизи международного аэропорта Багдада, в результате которого был убит глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Удар не был согласован с иракскими властями.

"Мы считаем, что борьбу с ИГ* имеет смысл продолжить в Ираке, будем призывать иракское правительство сохранить этот мандат. В конечном счете, мы примем любое решение, которое примут в Багдаде, но я считаю, что завершение сейчас борьбы с ИГ* в Ираке приведет к значительной дестабилизации страны, откроет новые пространства для активности ИГ* с тем, чтобы угроза терактов не только в Ираке и регионе, но и в Европе возросла. Это мы должны предотвратить", - сказал Маас.



*Террористическая организация, запрещенная в России