Авиавласти Армении заявили, что не обсуждали организацию рейсов в Крым

ЕРЕВАН, 10 янв – РИА Новости. Комитет гражданской авиации Армении заявил в пятницу, что не обсуждал с авиакомпанией "Икар" вопросы, связанные с организацией рейсов из Еревана в Крым.
Ранее в пресс-службе Минтранса России сообщили, что ведомство обратилось с письмом в МИД РФ с просьбой рассмотреть возможность открытия авиарейсов между Крымом и Арменией и в случае принятия положительного решения направить ноту в Ереван.
"Комитет гражданской авиации Армении информирует, что не обсуждал подобные вопросы с авиакомпанией, никаких заявок представлено не было. Следовательно, говорить об авиаперевозках излишне", - говорится в сообщении, размещенном на странице комитета в Facebook.
Ранее глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил РИА Новости, что регулярные авиарейсы между Симферополем и Ереваном (Армения) планируется открыть с марта текущего года. Авиакомпания "Икар" уже получила соответствующие разрешение и согласования от Росавиации. По его словам, авиамаршрут между Симферополем и Ереваном станет первым регулярным международным рейсом после воссоединения Крыма с Россией. Международное сообщение с Крымом было прекращено после воссоединения полуострова с Россией из-за санкционной политики Украины и западных стран.
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