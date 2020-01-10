Авиавласти Армении заявили, что не обсуждали организацию рейсов в Крым

Ранее глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил РИА Новости, что регулярные авиарейсы между Симферополем и Ереваном (Армения) планируется открыть с марта текущего года. Авиакомпания "Икар" уже получила соответствующие разрешение и согласования от Росавиации. По его словам, авиамаршрут между Симферополем и Ереваном станет первым регулярным международным рейсом после воссоединения Крыма с Россией. Международное сообщение с Крымом было прекращено после воссоединения полуострова с Россией из-за санкционной политики Украины и западных стран.