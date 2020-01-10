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Эксперты включили Москву в пятерку лучших городов мира
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РИА Новости

Эксперты включили Москву в пятерку лучших городов мира

17:32 10.01.2020 (обновлено: 19:03 10.01.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновФигуры белых медведей в в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Фигуры белых медведей в в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Москва вошла в число лучших городов мира по версии международной консалтинговой компании Resonance Consultancy.
В ежегодном рейтинге Best Cities российская столица заняла пятое место.
Возглавил список Лондон. Следом идут Нью-Йорк, Париж и Токио. Москва обошла в рейтинге такие города, как Дубай, Сингапур, Барселона, Лос-Анджелес, Рим.
В исследовании анализировались несколько параметров — среди них климат, уровень безопасности и городской инфраструктуры для отдыха и развлечений, популярность города в Сети. В список вошли города с населением более миллиона человек.
Тверская
9 декабря 2019, 18:00
От Арбата до Ходынки: как благоустраивали Москву последние 9 лет
1991681430
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ТуризмСингапурДубайНью-ЙоркМоскваЛос-АнджелесРимЛондонБарселонаПарижТокиоВ мире
Популярные комментарии
Вот уж не удивительно! только бабла вгрохано. На одну иллюминацию в новогодние праздники млярда полтора. Так что "пир во время чумы" и "Потемкинкая деревня" удадись на славу.
10 января, 17:45
Дик Котов
13212216
Москва столица мира и это уже как факт !
10 января, 18:19
Сергей Б
1771008
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