Эксперты включили Москву в пятерку лучших городов мира

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Москва вошла в число лучших городов мира по версии международной консалтинговой компании Resonance Consultancy.
В ежегодном рейтинге Best Cities российская столица заняла пятое место.
В исследовании анализировались несколько параметров — среди них климат, уровень безопасности и городской инфраструктуры для отдыха и развлечений, популярность города в Сети. В список вошли города с населением более миллиона человек.
9 декабря 2019, 18:00От Арбата до Ходынки: как благоустраивали Москву последние 9 лет