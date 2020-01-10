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Сайты по продаже некурительных смесей с никотином будут блокировать
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РИА Новости

Сайты по продаже некурительных смесей с никотином будут блокировать

17:31 10.01.2020
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© Fotolia / gunnar3000Ноутбук
Ноутбук
© Fotolia / gunnar3000
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что сайты по продаже некурительной никотиносодержащей продукции будут блокироваться по решению суда.
Медведев в пятницу призвал к полному запрету никотиносодержащих некурительных смесей, являющихся, по его выражению, редкой гадостью, на всей территории ЕАЭС. По словам премьера, сейчас эти смеси являются доступными, в том числе, для детей, тогда как продажа сигарет несовершеннолетним в РФ запрещена.
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"Сайты, через которые продаются такие смеси, будут блокироваться в судебном порядке", - написал Медведев в Facebook.
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