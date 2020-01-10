Сайты по продаже некурительных смесей с никотином будут блокировать

Медведев в пятницу призвал к полному запрету никотиносодержащих некурительных смесей, являющихся, по его выражению, редкой гадостью, на всей территории ЕАЭС. По словам премьера, сейчас эти смеси являются доступными, в том числе, для детей, тогда как продажа сигарет несовершеннолетним в РФ запрещена.