Сайты по продаже некурительных смесей с никотином будут блокировать

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что сайты по продаже некурительной никотиносодержащей продукции будут блокироваться по решению суда.
Медведев в пятницу призвал к полному запрету никотиносодержащих некурительных смесей, являющихся, по его выражению, редкой гадостью, на всей территории ЕАЭС. По словам премьера, сейчас эти смеси являются доступными, в том числе, для детей, тогда как продажа сигарет несовершеннолетним в РФ запрещена.
"Сайты, через которые продаются такие смеси, будут блокироваться в судебном порядке", - написал Медведев в Facebook.