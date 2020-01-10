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Туризм
2020-01-10T22:20+0300
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В Кавказском заповеднике не будет Wi-Fi на туристических маршрутах
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РИА Новости

В Кавказском заповеднике не будет Wi-Fi на туристических маршрутах

22:20 10.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкТуристы на заснеженном пастбище Абаго Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова
Туристы на заснеженном пастбище Абаго Кавказского государственного природного биосферного заповедника имени Х. Г. Шапошникова
© РИА Новости / Игорь Онучин
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СОЧИ, 10 янв – РИА Новости. Кавказский заповедник отказался развивать Wi-Fi на туристических маршрутах: опрошенные сотрудниками туристы заявили, что хотят побыть на природе в тишине, сообщил на пресс-конференции директор учреждения Сергей Шевелев.
В прошлом году Шевелев объявил, что беспроводной интернет появится на туристических маршрутах в Кавказском заповеднике. Первым местом, оснащенным интернетом для еще большего привлечения туристов, должен был стать приют Фишт. Однако реакция туристов оказалась обратной.
"Мы провели опрос тысячи туристов, и почти все они ответили, что им не нужен Wi-Fi в горах. Они хотят быть на природе с тишиной", — заявил Шевелев.
Он подчеркнул, что теперь возможность выйти на связь остается только у сотрудников заповедника для экстренных ситуаций.
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