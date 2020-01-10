В Кавказском заповеднике не будет Wi-Fi на туристических маршрутах

СОЧИ, 10 янв – РИА Новости. Кавказский заповедник отказался развивать Wi-Fi на туристических маршрутах: опрошенные сотрудниками туристы заявили, что хотят побыть на природе в тишине, сообщил на пресс-конференции директор учреждения Сергей Шевелев.

В прошлом году Шевелев объявил, что беспроводной интернет появится на туристических маршрутах в Кавказском заповеднике. Первым местом, оснащенным интернетом для еще большего привлечения туристов, должен был стать приют Фишт. Однако реакция туристов оказалась обратной.

"Мы провели опрос тысячи туристов, и почти все они ответили, что им не нужен Wi-Fi в горах. Они хотят быть на природе с тишиной", — заявил Шевелев.