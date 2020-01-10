Впервые получено полное изображение центра нашей галактики

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. НАСА НАСА представило самый свежий и наиболее подробный инфракрасный снимок центральной части нашей галактики Млечный Путь. Эта панорама, охватывающая расстояние более 600 световых лет, составлена на основе данных стратосферной обсерватории SOFIA и космических телескопов "Гершель" и "Спитцер".

Новое изображение центра галактики является одним из самых детальных на сегодняшний день. Основу изображения составляют снимки, сделанные инфракрасной камерой для съемки слабых объектов FORCAST крупнейшего в мире стратосферного телескопа обсерватории SOFIA, расположенной на борту реактивного лайнера Boeing 747SP.

© Фото : NASA/SOFIA/JPL-Caltech/ESA/Herschel Составное инфракрасное изображение центра нашей галактики Млечный Путь, охватывающее более 600 световых лет © Фото : NASA/SOFIA/JPL-Caltech/ESA/Herschel Составное инфракрасное изображение центра нашей галактики Млечный Путь, охватывающее более 600 световых лет

SOFIA исследует Вселенную, изучая длины волн среднего и дальнего инфракрасного диапазона. Благодаря этому, на изображениях, полученных стратосферной обсерваторией, виден теплый галактический материал, излучающий на длинах волн, недоступных для других телескопов. Совмещение этих снимков с результатами съемки очень горячих и холодных объектов, выполненных космическими телескопами "Спитцер" НАСА и "Гершель" Европейского космического агентства, позволило впервые составить полное инфракрасное изображение центра галактики. Изображение было представлено на этой неделе на ежегодной встрече Американского астрономического общества в Гонолулу.

В середине изображения видна сверхмассивная черная дыра, которая подсвечивается со всех сторон, а также недоступные для наблюдения ранее детали звездного скопления — выступающие кривые кластеры арок с самой плотной концентрацией звезд в нашей галактике, а также кластер Квинтуплет — плотное скопление массивных молодых звезд, каждая из которых в миллион раз ярче нашего Солнца.

"Невероятно видеть наш галактический центр в деталях, которые мы никогда не видели раньше, — приводятся в пресс-релизе НАСА слова Джеймса Радомски (James Radomski) из Университетской ассоциации космических исследований Научного центра SOFIA. — Изучение этой области было похоже на сборку головоломки с недостающими фрагментами. Данные SOFIA заполняют дыры, значительно приближая нас к получению полной картины".

Центральные области Млечного Пути имеют значительно больше плотного газа и пыли, которые являются строительным материалом для новых звезд, по сравнению с другими частями галактики. Тем не менее, здесь в 10 раз меньше массивных звезд, чем ожидалось. Понять причину этого несоответствия до последнего времени было трудно из-за того, что космическая пыль между Землей и ядром галактики мешает наблюдениям. Но с помощью инфракрасного света это стало возможным.

Новые данные свидетельствуют о том, что вблизи кластера Квинтуплет и арок собрано большое количество теплого материала, из которого формируются новые звезды. Детальный анализ структуры этого материала поможет ученым объяснить, как самым массивным звездам в нашей галактике удалось сформироваться так близко друг от друга в относительно небольшом регионе, несмотря на низкую плотность звезд в окружающих областях.

"Понимание того, как происходит массовое рождение звезд в центре нашей галактики, дает нам информацию, которая поможет узнать о других, более отдаленных галактиках", — говорит участник проекта Мэтью Хэнкинс (Matthew Hankins) из Калифорнийского технологического института в Пасадене.