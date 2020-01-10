Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Формирующиеся звезды в галактике Большое Магелланово облако
РИА Наука
2020-01-10T17:34+0300
https://ria.ru/20200110/1563265107.html
Впервые получено полное изображение центра нашей галактики
https://cdn22.img.ria.ru/images/156325/98/1563259861_795:0:2180:779_1036x0_80_0_0_e6d69db3281d82ed3c72762def252f0c.jpg
РИА Новости

Впервые получено полное изображение центра нашей галактики

17:34 10.01.2020
13679
© Фото : NASA/SOFIA/JPL-Caltech/ESA/HerschelСоставное инфракрасное изображение центра нашей галактики Млечный Путь, охватывающее более 600 световых лет
Составное инфракрасное изображение центра нашей галактики Млечный Путь, охватывающее более 600 световых лет
© Фото : NASA/SOFIA/JPL-Caltech/ESA/Herschel
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. НАСА представило самый свежий и наиболее подробный инфракрасный снимок центральной части нашей галактики Млечный Путь. Эта панорама, охватывающая расстояние более 600 световых лет, составлена на основе данных стратосферной обсерватории SOFIA и космических телескопов "Гершель" и "Спитцер".
Новое изображение центра галактики является одним из самых детальных на сегодняшний день. Основу изображения составляют снимки, сделанные инфракрасной камерой для съемки слабых объектов FORCAST крупнейшего в мире стратосферного телескопа обсерватории SOFIA, расположенной на борту реактивного лайнера Boeing 747SP.
© Фото : NASA/SOFIA/JPL-Caltech/ESA/HerschelСоставное инфракрасное изображение центра нашей галактики Млечный Путь, охватывающее более 600 световых лет
Составное инфракрасное изображение центра нашей галактики Млечный Путь, охватывающее более 600 световых лет
© Фото : NASA/SOFIA/JPL-Caltech/ESA/Herschel
Составное инфракрасное изображение центра нашей галактики Млечный Путь, охватывающее более 600 световых лет
SOFIA исследует Вселенную, изучая длины волн среднего и дальнего инфракрасного диапазона. Благодаря этому, на изображениях, полученных стратосферной обсерваторией, виден теплый галактический материал, излучающий на длинах волн, недоступных для других телескопов. Совмещение этих снимков с результатами съемки очень горячих и холодных объектов, выполненных космическими телескопами "Спитцер" НАСА и "Гершель" Европейского космического агентства, позволило впервые составить полное инфракрасное изображение центра галактики. Изображение было представлено на этой неделе на ежегодной встрече Американского астрономического общества в Гонолулу.
В середине изображения видна сверхмассивная черная дыра, которая подсвечивается со всех сторон, а также недоступные для наблюдения ранее детали звездного скопления — выступающие кривые кластеры арок с самой плотной концентрацией звезд в нашей галактике, а также кластер Квинтуплет — плотное скопление массивных молодых звезд, каждая из которых в миллион раз ярче нашего Солнца.
"Невероятно видеть наш галактический центр в деталях, которые мы никогда не видели раньше, — приводятся в пресс-релизе НАСА слова Джеймса Радомски (James Radomski) из Университетской ассоциации космических исследований Научного центра SOFIA. — Изучение этой области было похоже на сборку головоломки с недостающими фрагментами. Данные SOFIA заполняют дыры, значительно приближая нас к получению полной картины".
Изображение DEEP2, полученное радиотелескопом MeerKAT
18 декабря 2019, 18:05РИА Наука
Ученые впервые увидели далекие галактики, похожие на Млечный Путь
Центральные области Млечного Пути имеют значительно больше плотного газа и пыли, которые являются строительным материалом для новых звезд, по сравнению с другими частями галактики. Тем не менее, здесь в 10 раз меньше массивных звезд, чем ожидалось. Понять причину этого несоответствия до последнего времени было трудно из-за того, что космическая пыль между Землей и ядром галактики мешает наблюдениям. Но с помощью инфракрасного света это стало возможным.
Новые данные свидетельствуют о том, что вблизи кластера Квинтуплет и арок собрано большое количество теплого материала, из которого формируются новые звезды. Детальный анализ структуры этого материала поможет ученым объяснить, как самым массивным звездам в нашей галактике удалось сформироваться так близко друг от друга в относительно небольшом регионе, несмотря на низкую плотность звезд в окружающих областях.
"Понимание того, как происходит массовое рождение звезд в центре нашей галактики, дает нам информацию, которая поможет узнать о других, более отдаленных галактиках", — говорит участник проекта Мэтью Хэнкинс (Matthew Hankins) из Калифорнийского технологического института в Пасадене.
Благодаря снимкам обсерватории SOFIA ученые также смогли увидеть материал, которым питается сверхмассивная черная дыра, расположенная в центре нашей галактики. Оказалось, что кольцо диаметром около 10 световых лет, окружающее черную дыру играет ключевую роль в ее питании, так как оно собирает теплый материал, который в конечном итоге будет поглощен.
Так выглядит черная дыра Sgr A* в центре Млечного Пути
12 августа 2019, 11:24РИА Наука
Черная дыра в центре Млечного Пути внезапно проснулась, заявляют ученые
6548113
Обсудить 3
РИА НаукаКосмосфизикаЕвропейское космическое агентствоНАСА
Рекомендуем
Луна
Россияне увидят первое в этом году лунное затмение
Банкноты номиналом 1000 и 2000 рублей
На Алтае мальчик оплатил проезд женщине с ребенком и стал миллионером
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
МИД Украины рассказал о последнем сеансе связи пилотов упавшего Boeing
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти
Вид на город Севастополь
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
СМИ: Канада требует от США разъяснить основания убийства Сулеймани
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск
Мясные консервы под названием Сепар в сметане
Экс-депутата Рады возмутили "людоедские" консервы на Украине
Фигуры белых медведей в в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Эксперты включили Москву в пятерку лучших городов мира
USS Farragut
Минобороны обвинило эсминец США в сближении с российским кораблем
Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
WP узнал о неудачной операции США против еще одного иранского военного
Фотография Москвы, сделанная с околоземной орбиты космонавтом Роскосмоса Олегом Кононенко
"Роскосмос" показал, как выглядят города с околоземной орбиты
Иосиф Сталин
В Италии белорус избил до полусмерти украинца из-за спора о Сталине
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин на борту ракетного крейсера Маршал Устинов
МИД вернул Украине ноту протеста из-за посещения Путиным Крыма
Программа Сам себе режиссер
Шоу "Сам себе режиссер" закрыли после 28 лет в эфире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Пресс-служба Хаджимбы убрала с главной страницы сайта его обращение
04:08Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро
04:08Эксперт: видео с якобы крушением Boeing в Иране нуждается в проверке
03:49В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
03:41Здание администрации главы Абхазии остается под контролем оппозиции
03:39Канада хочет более широкого участия в деле о крушении Boeing в Иране
03:35СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке
03:24Эксперты рассказали, как защитить своих детей в интернете
03:21Собравшая миллион для мальчика с Алтая блогер пожаловалась на критику
03:20В нацпарке в Приморье изучают отношения тигров и леопардов по следам
03:17Умер правивший почти 50 лет султан Омана
03:15Россияне стали меньше звонить друг другу на Новый год
03:11Ученый предупредил о рисках сдачи ДНК-тестов частным компаниям
03:09ЦИК Абхазии: Хаджимба должен исполнять обязанности до новых выборов
03:07СМИ: часть украденных в Дрездене ценностей предложили вернуть за выкуп
03:04Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
03:01В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
02:46Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
02:42В ЦИК Абхазии рассказали, когда могут пройти новые выборы
02:33США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
Лента новостейМолния