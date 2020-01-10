Никотиносодержащие некурительные смеси

Никотин – чрезвычайно сильный яд. В малых дозах действует возбуждающе на нервную систему, в больших – вызывает ее паралич: остановку дыхания, прекращение работы сердца. Многократное поглощение никотина формирует никотинизм – хроническое отравление, в результате которого снижается память и работоспособность. Влияние никотина изменяет работу всех систем органов, развивает психологическую и физическую зависимость. Психологическая зависимость от никотина усиливается изменением эмоционального фона. Негативное влияние данного вещества на организм проявляется в нарушении работы его основных систем: ЦНС, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, вызывает заболевание десен и зубов

Некурительные табачные изделия – это продукция, потребление которой происходит без возгорания или пиролиза табака путем рассасывания в полости рта (сосательный табак), жевания (жевательный табак), или вдыхания (нюхательный табак).

Некурительная продукция отличается внешним видом, способом потребления, ингредиентным составом, уровнем токсичности, технологией изготовления, физиологическим эффектом. В России на протяжении последних лет наблюдается стабильный рост потребления как жевательного табака, так и бестабачной никотиносодержащей продукции.

Снюс – вид некурительного табачного изделия , предназначенного для сосания и полностью или частично изготовленного из очищенной табачной пыли и (или) мелко резаного табака с добавлением или без добавления нетабачного сырья. Все ингредиенты снюса пакуют в пакетики, и при использовании помещают между десной и губой. Обычно используется для того чтобы человек мог получить очередную дозу никотина там, где курить нельзя – на дискотеках, мероприятиях, в ресторанах и самолетах. Никотин и другие вещества высвобождаются при рассасывании из снюса в слюну, при этом, сразу попадают в кровоток, всасываясь через слизистую полости рта. В составе снюса содержится ряд химических веществ, с потенциальным канцерогенным эффектом. Самые опасные из них – нитрозамины, они образуются при производстве снюса, в процессе ферментации табака.

Доказано, что люди, которые употребляют снюс, фактически подвергаются воздействию более высоких уровней нитрозаминов и других токсичных веществ, нежели курильщики традиционных сигарет.

Употребление снюса предполагает, что табак остается во рту не менее 30 минут, за это время в организм попадает в десятки раз больше никотина, нежели при выкуривании одной, даже самой крепкой сигареты. Если в самой крепкой сигарете содержится до 1,5 милиграмма никотина, то при употреблении снюса можно получить до 22 миллиграммов никотина. Даже если табак находится в полости рта непродолжительное время, порядка пяти-десяти минут, в кровь все равно поступает большое количество никотина.

Высокая концентрация никотина становится причиной более быстрого развития толерантности (привыкания), и практически молниеносного формирования зависимости. Отказ от использования снюса – процесс более тяжелый, чем отказ от курения, зачастую невозможный без помощи специалиста и курса реабилитации.

Кроме того, многие потребители бездымного табака затем переходят на курение обычных сигарет.

Длительное использование бездымного табака приводит к пародонтозу, разрушению зубов, появлению зловонного запаха изо рта, тахикардии, гипертонии.

Употребления снюса в подростковом возрасте может вызвать остановку роста , повышенную агрессивность и возбудимость, ухудшение когнитивных процессов, нарушение памяти и концентрации внимания, развитие онкологических заболеваний, прежде всего желудка, печени, полости рта, ослабление устойчивости к инфекционным заболеваниям.

Насвай – смесь, основным компонентом которой является махорка или табак. Фабричного насвая нет, его производят в домашних условиях и реализуют на рынках. Внешний вид у него разный – от зеленых шариков до серовато-коричневого порошка. В табачную смесь добавляют гашеную известь, золу растений, верблюжий кизяк или куриный помет, иногда масло, а кое-где к навозу подмешивают сухофрукты и приправы. Есть данные и о другом составе насвая, когда табачную пыль, клей, известь, воду или растительное масло скатывают в шарики. Добавки держат форму, гранулируют пылеобразные отходы табачного производства.

Насвай дает высокий риск привыкания, способствует развитию рака ротовой полости и пищевода, заболеваний желудочно-кишечного тракта.

В практике отмечены также последствия краткосрочного и длительного воздействия насвая: сильное жжение слизистой ротовой полости, тяжесть в голове, а позднее – во всем теле; апатия, резкое слюноотделение, головокружение, расслабленность мышц.

Недопустимо глотать обильно выделяющуюся слюну, которую "гонит" насвай. Она или крупинки зелья вызывают тошноту, рвоту, понос. Экскременты животных в составе насвая заражают кишечными инфекциями и паразитарными заболеваниями, в том числе вирусным гепатитом.

От табака в насвае развивается никотиновая зависимость. Насвай разрушает зубы.

Употребление насвая отражается на психическом развитии – снижается восприятие и ухудшается память, появляется неуравновешенность. Насвай способствует к переходу на употребление более сильных психотропных и наркотических веществ.

Помимо снюса и насвая к никотиносодержащим некурительным смесям относится и нюхательный табак (снафф) – перетертый в порошок высушенный табак, предназначенный для втягивания в нос.

Употребление нюхательного табака быстро формирует устойчивую зависимость. При чрезмерном употреблении человека преследует ощущение тяжести, головные боли, рвота.

Если спутник курильщика – надсадный утренний кашель, то у любителей нюхательного табака появляется темно-бурая мокрота и постоянно заложенный нос. Мокрота имеет такой цвет из-за крови, которая появилась после повреждения сосудов в носоглотке. Если у курящего человека раковое заболевание носоглотки может развиться через 13-18 лет употребления папирос, то любители нюхательного табака могут получить подобный диагноз уже через 4-5 лет.

Снафф приводит к ухудшению памяти и может повлиять на развитие слабоумия. По подсчетам, жизнь любителей никотина сокращается на 20 лет. При этом шансы умереть от онкологии у любителей понюхать больше, чем у курильщиков

В соответствии с пунктом 8 статьи 19 Федерального закона от 23 февраля 2013 года "Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака" оптовая и розничная торговля насваем и табаком сосательным (снюсом) в России запрещена

Нарушение запрета, согласно статьи 14.53 Кодекса РФ об административных правонарушениях, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух до четырех тысяч рублей, на должностных лиц – от семи до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 40 до 60 тысяч рублей. Продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – от 100 до 150 тысяч рублей.

В последнее время распространение получили бестабачные смеси – аналог классического снюса. Бестабачный снюс является смесью мяты и трав, пропитанных никотином.

На территории Евросоюза и Таможенного союза ЕАЭС не запрещена продажа бестабачных никотиновых сосательных смесей. Действие технического регламента таможенного союза "Технический регламент на табачную продукцию" на такие изделия не распространяется. Производители должны указывать на маркировке данные об ограничениях в употреблении сосательных (жевательных) никотиносодержащих изделий без табака.