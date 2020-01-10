В КБР руководство школы накажут за навязанное изучение православия

НАЛЬЧИК, 10 янв – РИА Новости. Руководители школы в Майском районе Руководители школы в Майском районе Кабардино-Балкарии , где детям навязывали изучение основ православной культуры, будет привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства просвещения, науки и по делам молодежи.

Ранее в местных СМИ появилась информация, что жители станицы Александровской в Майском районе пожаловались на методы преподавания ученикам одной из школ основ православной культуры. Отмечалось, что учащиеся были записаны на изучение данного курса, несмотря на то, что среди них есть дети из семей мусульман. Министерство просвещения КБР по данному факту провело проверку.

"По результатам проверки установлено, что… школой №9 станицы Александровской не обеспечено исполнение требования закона "Об образовании в РФ" в части реализации образовательных программ в соответствии с утвержденным учебным планом, так как в школе реализуется учебный курс "Основы православной культуры", не предусмотренный учебным планом и планом внеурочной деятельности основной образовательной программы", - говорится в сообщении.

По данным министерства, эту дисциплину преподают в двух классах школы, при этом учитель во время проверки предоставил утвержденную рабочую программу "Основ православной культуры" для 6 класса, но не предоставил подтверждения того, что родители выбрали этот курс для изучения детьми.