Зеленский рассказал Помпео о ходе расследования авиакатастрофы в Иране

Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета

КИЕВ, 10 янв – РИА Новости. Президент Украины Президент Украины Владимир Зеленский по телефону проинформировал госсекретаря США Майка Помпео о ходе расследования крушения украинского самолета в Иране, сообщила в пятницу пресс-служба главы украинского государства.

"Глава украинского государства проинформировал собеседника о ходе расследования катастрофы украинского самолета в Тегеране", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, Помпео выразил соболезнования от американского народа в связи с трагедией, поддержку и готовность содействовать в проведении расследования.

"Благодарны за ценную поддержку США в расследовании причин катастрофы. Я встретился с временным поверенным в делах США Кристиной Квин и получил важную информацию, которая может помочь в расследовании", - цитирует Зеленского пресс-служба.

Кроме того, стороны обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке и перспективы ее нормализации.