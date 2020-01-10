Путин и ас-Сиси обсудили сотрудничество в ядерной энергетике

"Затронуты актуальные вопросы двусторонних отношений, прежде всего, сотрудничество в сфере ядерной энергетики. Подтвержден настрой на дальнейшее развитие многопланового российско-египетского взаимодействия. Условлено о дальнейших контактах на различных уровнях", - говорится в сообщении.