Торра заявил, что останется на посту главы женералитета Каталонии

МАДРИД, 10 янв – РИА Новости. Председатель каталонского женералитета Председатель каталонского женералитета Ким Торра заявил, что останется на посту главы женералитета, несмотря на лишение его мандата депутата парламента автономного сообщества.

Ранее в пятницу Верховный суд Испании отказался приостанавливать решение ЦИК о лишении Торры мандата депутата. По мнению суда, в этой мере нет необходимости, поскольку дело по существу все еще рассматривается.

"Мы выступаем против новой атаки и заявляем, что я являюсь депутатом парламента ( Каталонии – ред.) и председателем правительства Каталонии - в соответствии с тем, как проголосовали на пленарном заседании 4 января", - заявил Торра в обращении к жителям автономного сообщества.

Он добавил, что единственное юридическое обоснование для отстранения от должности главы женералитета "установлено парламентом (автономного сообщества – ред.)". Поэтому, по мнению Торры, решения ЦИК и Верховного суда "представляют собой беспрецедентную атаку на основные права человека, занимающего выборную должность" и "нарушение принципов демократии".

В декабре Высший суд Каталонии признал Торру виновным в неподчинении в связи с его отказом снять политическую символику со здания женералитета во время весенней избирательной кампании. Согласно судебному решению, Торра не сможет занимать выборные должности на местном уровне, уровне автономии, государственном и европейском в течение полутора лет. Торра обжаловал приговор в Верховном суде.

Однако до окончательного вердикта Верховного суда Народная партия, центристская "Граждане" и крайне правая VOX заявили, что для лишения Торры депутатского мандата, а значит, и поста главы женералитета, достаточно приговора Высшего суда Каталонии, и обратились в ЦИК. Центризбирком 3 января постановил, что Торра должен лишиться мандата в связи с вынесенным приговором. По закону, председателем женералитета может быть только один из 135 депутатов каталонского парламента.

Торра не согласился с постановлением Центризбиркома, обвинил этот орган в "государственном перевороте", заявил, что отстранить его от должности как депутата, так и главы женералитета может только парламент Каталонии. Он обжаловал решение ЦИК в Верховном суде и попросил не лишать его мандата до окончательного судебного вердикта. В итоге в пятницу, 10 января, Верховный суд отклонил ходатайство Торры.