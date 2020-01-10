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Торра заявил, что останется на посту главы женералитета Каталонии
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РИА Новости

Торра заявил, что останется на посту главы женералитета Каталонии

17:22 10.01.2020
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© РИА Новости / Елена ШестернинаПредседатель каталонского женералитета Ким Торра
Председатель каталонского женералитета Ким Торра
© РИА Новости / Елена Шестернина
Председатель каталонского женералитета Ким Торра. Архивное фото
МАДРИД, 10 янв – РИА Новости. Председатель каталонского женералитета Ким Торра заявил, что останется на посту главы женералитета, несмотря на лишение его мандата депутата парламента автономного сообщества.
Ранее в пятницу Верховный суд Испании отказался приостанавливать решение ЦИК о лишении Торры мандата депутата. По мнению суда, в этой мере нет необходимости, поскольку дело по существу все еще рассматривается.
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"Мы выступаем против новой атаки и заявляем, что я являюсь депутатом парламента (Каталонии – ред.) и председателем правительства Каталонии - в соответствии с тем, как проголосовали на пленарном заседании 4 января", - заявил Торра в обращении к жителям автономного сообщества.
Он добавил, что единственное юридическое обоснование для отстранения от должности главы женералитета "установлено парламентом (автономного сообщества – ред.)". Поэтому, по мнению Торры, решения ЦИК и Верховного суда "представляют собой беспрецедентную атаку на основные права человека, занимающего выборную должность" и "нарушение принципов демократии".
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В декабре Высший суд Каталонии признал Торру виновным в неподчинении в связи с его отказом снять политическую символику со здания женералитета во время весенней избирательной кампании. Согласно судебному решению, Торра не сможет занимать выборные должности на местном уровне, уровне автономии, государственном и европейском в течение полутора лет. Торра обжаловал приговор в Верховном суде.
Однако до окончательного вердикта Верховного суда Народная партия, центристская "Граждане" и крайне правая VOX заявили, что для лишения Торры депутатского мандата, а значит, и поста главы женералитета, достаточно приговора Высшего суда Каталонии, и обратились в ЦИК. Центризбирком 3 января постановил, что Торра должен лишиться мандата в связи с вынесенным приговором. По закону, председателем женералитета может быть только один из 135 депутатов каталонского парламента.
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Торра не согласился с постановлением Центризбиркома, обвинил этот орган в "государственном перевороте", заявил, что отстранить его от должности как депутата, так и главы женералитета может только парламент Каталонии. Он обжаловал решение ЦИК в Верховном суде и попросил не лишать его мандата до окончательного судебного вердикта. В итоге в пятницу, 10 января, Верховный суд отклонил ходатайство Торры.
Парламент Каталонии 4 января принял резолюцию, в которой подтвердил полномочия Торры как депутата и главы правительства автономного сообщества и осудил постановление ЦИК Испании о лишении Торры мандата, назвав его "государственным переворотом".
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