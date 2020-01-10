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Культура
2020-01-10T18:04+0300
https://ria.ru/20200110/1563264524.html
Шоу "Сам себе режиссер" закрыли после 28 лет в эфире
https://cdn25.img.ria.ru/images/156326/48/1563264808_0:23:1126:656_1036x0_80_0_0_b70fd963cb112bc57fe5913bd1516530.jpg
РИА Новости

Шоу "Сам себе режиссер" закрыли после 28 лет в эфире

17:28 10.01.2020 (обновлено: 18:04 10.01.2020)
17660
© Фото : страница программы "Сам Себе Режиссёр" во ВКонтактеПрограмма "Сам себе режиссер"
Программа Сам себе режиссер
© Фото : страница программы "Сам Себе Режиссёр" во ВКонтакте
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Ведущий программы "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков сообщил в инстаграме о закрытии шоу после более чем четверти века в эфире.
ВГТРК убрала передачу из эфира из-за низких рейтингов. По словам ведущего, как профессионал он понимает этот шаг, но как человек принимает его с трудом.
Лысенков поблагодарил всех, кто присылал в редакцию видеоролики, а также гостей студии. Кроме того, он отметил роль команды "Сам себе режиссер".
Видеообращение ведущий завершил фразой, звучавшей в каждом выпуске шоу: "Огромное спасибо гостям и авторам этой программы".
В пресс-службе ВГТРК РИА Новости также сообщили, что приостанавливается производство программ "Смехопанорама" и "Утренняя почта". Причин такого шага и сроки возобновления съемок в телерадиокомпании не уточнили.
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КультураСам себе режиссерАлексей ЛысенковВГТРКРоссияОбщество
Популярные комментарии
Да конечно, исчерпала себя передача! Поле чудес на 1-м канале тоже не помешало бы закрыть!)
10 января, 17:37
Александр К.
2900105
Ещё голубой огонек пора закрыть. Сколько денег там отмывается на артистах пенсионерах.
10 января, 20:12
Павел Иванов
2310002
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