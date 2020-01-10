Шоу "Сам себе режиссер" закрыли после 28 лет в эфире

ВГТРК убрала передачу из эфира из-за низких рейтингов. По словам ведущего, как профессионал он понимает этот шаг, но как человек принимает его с трудом.

Лысенков поблагодарил всех, кто присылал в редакцию видеоролики, а также гостей студии. Кроме того, он отметил роль команды "Сам себе режиссер".

Видеообращение ведущий завершил фразой, звучавшей в каждом выпуске шоу: "Огромное спасибо гостям и авторам этой программы".