Главред "Росбалта" рассказал о ситуации с журналистом Шваревым

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Журналист "Росбалта" Александр Шварев, объявленный в розыск по обвинениям в вымогательстве, еще осенью получил политическое убежище в Латвии, сотрудничество с редакцией он продолжает, сообщил РИА Новости главный редактор "Росбалта" Николай Ульянов.
В начале декабря Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты на заочный арест Шварева, обвиняемого в вымогательстве. До этого Тверской суд заочно арестовал Шварева на два месяца. Адвокат Игорь Бушманов сообщал РИА Новости, что следствие объявило журналиста в международный розыск, хотя, по заявлению защиты, он и не скрывает, что находится в Латвии. В суде агентству подтвердили, что журналисту вменяется вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.
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"Получил убежище в Латвии, мне сам Александр об этом сообщил несколько дней назад. При этом он сказал, что ему политическое убежище было дано еще осенью", - рассказал Ульянов.
Главный редактор "Росбалта" также отметил, что адвокаты Шварева не оставляют надежды "добиться справедливости в российских судах". "Если вдруг этого не получится и будут исчерпаны все возможности, я думаю, что они обратятся в Европейский суд про правам человека. Это мое предположение", - добавил Ульянов, сообщив, что журналист продолжает сотрудничество с "Росбалтом".
Весной прошлого года у Шварева прошел обыск. Адвокат информационного агентства Дмитрий Фирсов тогда пояснил РИА Новости, что следственные действия проходили по делу о клевете, в постановлении о проведении обыска фигурирует фамилия бизнесмена Алишера Усманова, изымались документация и системные блоки. В ходе заседания выяснилось, что Усманов и казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев были признаны потерпевшими по делу Шварева.
Бушманов ранее сообщал, что журналист, который работает обозревателем в "Росбалте" с февраля 2008 года, подал заявление о преступлении на имя руководителя ГСУСК по Москве, где говорится о незаконном возбуждении уголовного дела о клевете на Усманова и противоправных действиях полицейских при проведении обысков у него дома и в редакции агентства. Адвокат уточнял, что в самом заявлении о возбуждении уголовного дела указано порядка 50 СМИ, дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, а не в отношении именно Шварева.
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