Главред "Росбалта" рассказал о ситуации с журналистом Шваревым

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Журналист "Росбалта" Журналист "Росбалта" Александр Шварев , объявленный в розыск по обвинениям в вымогательстве, еще осенью получил политическое убежище в Латвии, сотрудничество с редакцией он продолжает, сообщил РИА Новости главный редактор "Росбалта" Николай Ульянов.

В начале декабря Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты на заочный арест Шварева, обвиняемого в вымогательстве. До этого Тверской суд заочно арестовал Шварева на два месяца. Адвокат Игорь Бушманов сообщал РИА Новости, что следствие объявило журналиста в международный розыск, хотя, по заявлению защиты, он и не скрывает, что находится в Латвии. В суде агентству подтвердили, что журналисту вменяется вымогательство, совершенное в целях получения имущества в особо крупном размере. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

"Получил убежище в Латвии, мне сам Александр об этом сообщил несколько дней назад. При этом он сказал, что ему политическое убежище было дано еще осенью", - рассказал Ульянов.

Главный редактор "Росбалта" также отметил, что адвокаты Шварева не оставляют надежды "добиться справедливости в российских судах". "Если вдруг этого не получится и будут исчерпаны все возможности, я думаю, что они обратятся в Европейский суд про правам человека. Это мое предположение", - добавил Ульянов, сообщив, что журналист продолжает сотрудничество с "Росбалтом".

Весной прошлого года у Шварева прошел обыск. Адвокат информационного агентства Дмитрий Фирсов тогда пояснил РИА Новости, что следственные действия проходили по делу о клевете, в постановлении о проведении обыска фигурирует фамилия бизнесмена Алишера Усманова, изымались документация и системные блоки. В ходе заседания выяснилось, что Усманов и казахстанский бизнесмен Кенес Ракишев были признаны потерпевшими по делу Шварева.