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Барк "Седов" побил собственный рекорд плавания под парусами
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РИА Новости

Барк "Седов" побил собственный рекорд плавания под парусами

17:12 10.01.2020
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© Фото предоставлено КГТУБарк "Седов"
Барк Седов
© Фото предоставлено КГТУ
Барк "Седов". Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 10 янв - РИА Новости. Российский барк "Седов", принимающий участие в кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства, улучшил собственный рекорд прошлого года, пройдя за сутки под парусами более 232 морских миль, сообщил медиацентр плавания.
"На переходе по Атлантическому океану по пути к Монтевидео учебное парусное судно "Седов" прошло за сутки под парусами более 232,7 морские мили со скоростью 11 узлов, что стало пока что лучшим показателем суточного перехода кругосветки и прошлогодних рейсов. Справа на траверзе курсанты и экипаж увидели острова Зеленого мыса Кабо-Верде", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в прошлом году, когда "Седов" следовал из Мурманска в Калининград, был пойман хороший ветер, и суточный переход под парусами без работы машины составил 222 морские мили. Это значение суточного перехода стало самым высоким за последние несколько лет.
Впервые сразу три парусника Росрыболовства - "Седов", "Паллада" и "Крузенштерн" - отправились в совместную экспедицию. Фрегат "Паллада" начал плавание 1 ноября из Владивостока, затем 8 декабря из Калининграда вышли "Седов" и "Крузенштерн". "Седов" и "Паллада" совершат кругосветные плавания, "Крузенштерн" — трансатлантическое.
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По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. За время плавания трем судам предстоит пройти около 100 тысяч морских миль. На борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг.
Барк "Седов" 5 января завершил стоянку в испанском порту Лас-Пальмас-де-Гран-Канария и направился в уругвайский Монтевидео, который станет четвертым портом захода российского парусника в ходе участия в экспедиции. После выхода из Калининграда "Седов" побывал во французском порту Брест и испанском Виго.
Барк "Седов" был построен в немецком Киле в 1921 году и получил название "Магдалена Виннен II". Во время Второй мировой войны ходил под германским военно-морским флагом как "Коммодор Йонсон". После войны Советский Союз получил его по репарации вместе с другими немецкими парусными судами. В 1991 году судно было передано Мурманскому государственному техническому университету. В мае 2017 года по решению Росрыболовства барк был передан Калининградскому государственному техническому университету.
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Седов (судно)Общество
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