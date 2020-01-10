Барк "Седов" побил собственный рекорд плавания под парусами

КАЛИНИНГРАД, 10 янв - РИА Новости. Российский барк Российский барк "Седов" , принимающий участие в кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства, улучшил собственный рекорд прошлого года, пройдя за сутки под парусами более 232 морских миль, сообщил медиацентр плавания.

"На переходе по Атлантическому океану по пути к Монтевидео учебное парусное судно "Седов" прошло за сутки под парусами более 232,7 морские мили со скоростью 11 узлов, что стало пока что лучшим показателем суточного перехода кругосветки и прошлогодних рейсов. Справа на траверзе курсанты и экипаж увидели острова Зеленого мыса Кабо-Верде", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошлом году, когда "Седов" следовал из Мурманска в Калининград, был пойман хороший ветер, и суточный переход под парусами без работы машины составил 222 морские мили. Это значение суточного перехода стало самым высоким за последние несколько лет.

Впервые сразу три парусника Росрыболовства - "Седов", "Паллада" и "Крузенштерн" - отправились в совместную экспедицию. Фрегат "Паллада" начал плавание 1 ноября из Владивостока, затем 8 декабря из Калининграда вышли "Седов" и "Крузенштерн". "Седов" и "Паллада" совершат кругосветные плавания, "Крузенштерн" — трансатлантическое.

По пути следования парусники совершат более 40 заходов в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании. За время плавания трем судам предстоит пройти около 100 тысяч морских миль. На борту парусников пройдут мореходную практику 692 курсанта Росрыболовства и 56 юнг.

Барк "Седов" 5 января завершил стоянку в испанском порту Лас-Пальмас-де-Гран-Канария и направился в уругвайский Монтевидео, который станет четвертым портом захода российского парусника в ходе участия в экспедиции. После выхода из Калининграда "Седов" побывал во французском порту Брест и испанском Виго.