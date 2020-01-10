Пострадавшие в ДТП в Пензе дети избежали серьезных травм

САРАТОВ, 10 янв - РИА Новости. Трое детей, пострадавших в пятницу в Пензе из-за наезда машины после ДТП с другим автомобилем, не получили серьезных травм, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Ранее в областном управлении ГИБДД РИА Новости рассказали, что в 15.05 мск у дома №14 по улице Коннозаводская в Пензе, по предварительным данным, автомобиль Chevrolet Niva под управлением 58-летнего мужчины после столкновения с УАЗом сбил троих 13-летних мальчиков, которых доставили в медучреждение для осмотра.
"Состояние детей легкое, в настоящее время они находятся в травмпункте, их отпустят на амбулаторное наблюдение", - сказала собеседница агентства.