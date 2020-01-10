Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T17:08+0300
https://ria.ru/20200110/1563263966.html
Пострадавшие в ДТП в Пензе дети избежали серьезных травм
https://cdn22.img.ria.ru/images/156197/41/1561974100_327:0:2825:1405_1036x0_80_0_0_ca81691a9588cb66b5e836248bd20456.jpg
РИА Новости

Пострадавшие в ДТП в Пензе дети избежали серьезных травм

17:08 10.01.2020
982
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
САРАТОВ, 10 янв - РИА Новости. Трое детей, пострадавших в пятницу в Пензе из-за наезда машины после ДТП с другим автомобилем, не получили серьезных травм, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного минздрава.
Ранее в областном управлении ГИБДД РИА Новости рассказали, что в 15.05 мск у дома №14 по улице Коннозаводская в Пензе, по предварительным данным, автомобиль Chevrolet Niva под управлением 58-летнего мужчины после столкновения с УАЗом сбил троих 13-летних мальчиков, которых доставили в медучреждение для осмотра.
"Состояние детей легкое, в настоящее время они находятся в травмпункте, их отпустят на амбулаторное наблюдение", - сказала собеседница агентства.
Массовое ДТП в Пермском крае
Вчера, 17:07
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Пермском крае
500000
Обсудить 0
ГИБДД МВД РФПензаПроисшествия
Рекомендуем
Полиция и скорая помощь
В Пензе машина после столкновения с другим авто сбила трех детей
Последствия ДТП на 472 километре федеральной трассы М-7 Волга
В разбившемся в Пермском крае автобусе ехали 35 юных спортсменов
Барк Седов
Барк "Седов" побил собственный рекорд плавания под парусами
Массовое ДТП в Пермском крае
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Пермском крае
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку по факту пропажи школьницы под Екатеринбургом
Полицейский
Полиция задержала участника потасовки с сыном Жванецкого
Владимир Путин отметил плачевное состояние здравоохранения в Крыму
Путин заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму
ДТП в Пермском крае
Число пострадавших в ДТП в Пермском крае увеличилось до 12 человек
Сотрудник полиции
В Самаре очевидцы ограбления отняли у преступника похищенные деньги
Фармацевт в аптеке
Росстат сообщил о росте цены на настойку пустырника в декабре
Пианист Денис Мацуев во время записи подкаста для МИА Россия сегодня
В Сочи пройдет музыкальный фестиваль Дениса Мацуева "Crescendo"
Дом правительства РФ
Власти готовы обеспечить безопасность россиян на Ближнем Востоке
Врач
Росздравнадзор проверит устранение нарушений в московском роддоме
Борис Менделевич
В Госдуме выступили за скорейшее принятие закона о нетабачных смесях
Автомобили полиции
В Уфе три человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и грузовиком
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Пресс-служба Хаджимбы убрала с главной страницы сайта его обращение
04:08Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро
04:08Эксперт: видео с якобы крушением Boeing в Иране нуждается в проверке
03:49В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
03:41Здание администрации главы Абхазии остается под контролем оппозиции
03:39Канада хочет более широкого участия в деле о крушении Boeing в Иране
03:35СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке
03:24Эксперты рассказали, как защитить своих детей в интернете
03:21Собравшая миллион для мальчика с Алтая блогер пожаловалась на критику
03:20В нацпарке в Приморье изучают отношения тигров и леопардов по следам
03:17Умер правивший почти 50 лет султан Омана
03:15Россияне стали меньше звонить друг другу на Новый год
03:11Ученый предупредил о рисках сдачи ДНК-тестов частным компаниям
03:09ЦИК Абхазии: Хаджимба должен исполнять обязанности до новых выборов
03:07СМИ: часть украденных в Дрездене ценностей предложили вернуть за выкуп
03:04Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
03:01В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
02:46Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
02:42В ЦИК Абхазии рассказали, когда могут пройти новые выборы
02:33США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
Лента новостейМолния