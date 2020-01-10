Минтруд заявил о нарушениях в Главном бюро МСЭ Москвы

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Минтруд РФ заявил, что в Главном бюро медико-социальной экспертизы Москвы в рамках внутренних контрольных мероприятий были выявлены нарушения порядка признания граждан инвалидами, сообщает пресс-служба министерства.
Минтруд отметил, что им на системной основе ведется работа по недопущению коррупции в системе медико-социальной экспертизы. Если выявляются нарушения законности установления инвалидности, решения о признании лица инвалидом отменяются, а результаты проверок передаются следственным органам.
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"Главным бюро медико-социальной экспертизы по городу Москве в рамках проведения внутренних контрольных мероприятий в бюро было выявлено нарушение законодательно установленного порядка признания граждан инвалидами. По результатам проверки в отношении этих граждан были проведены контрольные мероприятия, неправомерно принятые решения об установлении инвалидности Главным бюро были отменены", - говорится в сообщении.
Уточняется, что бюро передало сведения в следственные органы для проведения проверки, оказывает содействие следствию, предоставляет необходимые материалы и пояснения.
"Минтруд России продолжит системную работу по выявлению случаев незаконного установления инвалидности передаче информации в правоохранительные органы", - отмечается в сообщении.
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