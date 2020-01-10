Минтруд заявил о нарушениях в Главном бюро МСЭ Москвы

Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото

Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Минтруд РФ заявил, что в Главном бюро медико-социальной экспертизы Москвы в рамках внутренних контрольных мероприятий были выявлены нарушения порядка признания граждан инвалидами, сообщает пресс-служба министерства.

Минтруд отметил, что им на системной основе ведется работа по недопущению коррупции в системе медико-социальной экспертизы. Если выявляются нарушения законности установления инвалидности, решения о признании лица инвалидом отменяются, а результаты проверок передаются следственным органам.

"Главным бюро медико-социальной экспертизы по городу Москве в рамках проведения внутренних контрольных мероприятий в бюро было выявлено нарушение законодательно установленного порядка признания граждан инвалидами. По результатам проверки в отношении этих граждан были проведены контрольные мероприятия, неправомерно принятые решения об установлении инвалидности Главным бюро были отменены", - говорится в сообщении.

Уточняется, что бюро передало сведения в следственные органы для проведения проверки, оказывает содействие следствию, предоставляет необходимые материалы и пояснения.