Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T17:07+0300
https://ria.ru/20200110/1563263918.html
Минтруд заявил о нарушениях в Главном бюро МСЭ Москвы
https://cdn23.img.ria.ru/images/154782/22/1547822286_0:266:3072:1994_1036x0_80_0_0_417d0e8280fd47bd8677712e8729a2f8.jpg
РИА Новости

Минтруд заявил о нарушениях в Главном бюро МСЭ Москвы

17:07 10.01.2020
3118
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Минтруд РФ заявил, что в Главном бюро медико-социальной экспертизы Москвы в рамках внутренних контрольных мероприятий были выявлены нарушения порядка признания граждан инвалидами, сообщает пресс-служба министерства.
Минтруд отметил, что им на системной основе ведется работа по недопущению коррупции в системе медико-социальной экспертизы. Если выявляются нарушения законности установления инвалидности, решения о признании лица инвалидом отменяются, а результаты проверок передаются следственным органам.
Знак Инвалид
16 августа 2019, 19:50
В Минтруде ответили на замечания Счетной палаты по ситуации с инвалидами
"Главным бюро медико-социальной экспертизы по городу Москве в рамках проведения внутренних контрольных мероприятий в бюро было выявлено нарушение законодательно установленного порядка признания граждан инвалидами. По результатам проверки в отношении этих граждан были проведены контрольные мероприятия, неправомерно принятые решения об установлении инвалидности Главным бюро были отменены", - говорится в сообщении.
Уточняется, что бюро передало сведения в следственные органы для проведения проверки, оказывает содействие следствию, предоставляет необходимые материалы и пояснения.
"Минтруд России продолжит системную работу по выявлению случаев незаконного установления инвалидности передаче информации в правоохранительные органы", - отмечается в сообщении.
Беременность
15 августа 2019, 18:39
Эксперт рассказал о проблемах доступа к страховкам инвалидов и беременных
1221117
Обсудить 1
Министерство труда и социальной защиты РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Жительница Подмосковья Надежда Бартош, выигравшая миллиард рублей в лото
Выигравшая миллиард в лотерею женщина прокомментировала свою победу
Новорожденные в родильном доме
Названы самые редкие имена новорожденных в России
Кинопроектор и катушки с фильмами
ВГТРК приостановила производство "Смехопанорамы" и "Утренней почты"
Сергей Чварков
Генерал Чварков получил условный срок по делу о мошенничестве
Гражданин Норвегии Фруде Берг
Берг заявил о наказании сотрудников спецслужб Норвегии после провала
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Лукашенко ввел экологический налог на транзит российской нефти
Филарет
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
Япония не убедила Россию в вопросе размещения американской системы ПРО
В больнице
Семья не навестила живущую в медцентре девочку на Новый год
Полицейский
Полиция задержала участника потасовки с сыном Жванецкого
Молоток судьи
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
Росбалт
Главред "Росбалта" рассказал о ситуации с журналистом Шваревым
Вид на город Севастополь
Швейцарский суд обязал Москву выплатить Киеву $82 миллиона из-за Крыма
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
"Нафтогаз" подаст обновленные иски к России по активам в Крыму
Сотрудник службы безопасности Ирака возле посольства США в Багдаде. 1 января 2020
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Пресс-служба Хаджимбы убрала с главной страницы сайта его обращение
04:08Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро
04:08Эксперт: видео с якобы крушением Boeing в Иране нуждается в проверке
03:49В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
03:41Здание администрации главы Абхазии остается под контролем оппозиции
03:39Канада хочет более широкого участия в деле о крушении Boeing в Иране
03:35СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке
03:24Эксперты рассказали, как защитить своих детей в интернете
03:21Собравшая миллион для мальчика с Алтая блогер пожаловалась на критику
03:20В нацпарке в Приморье изучают отношения тигров и леопардов по следам
03:17Умер правивший почти 50 лет султан Омана
03:15Россияне стали меньше звонить друг другу на Новый год
03:11Ученый предупредил о рисках сдачи ДНК-тестов частным компаниям
03:09ЦИК Абхазии: Хаджимба должен исполнять обязанности до новых выборов
03:07СМИ: часть украденных в Дрездене ценностей предложили вернуть за выкуп
03:04Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
03:01В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
02:46Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
02:42В ЦИК Абхазии рассказали, когда могут пройти новые выборы
02:33США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
Лента новостейМолния