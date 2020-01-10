Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Пермском крае

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Агентство Ruptly опубликовало видео с места столкновения автобуса и шести машин в Агентство Ruptly опубликовало видео с места столкновения автобуса и шести машин в Пермском крае

На кадрах видно, что легковые автомобили сильно деформированы, фура врезалась в автобус и съехала на обочину.

Авария произошла около 14:30 (12:30 мск) на автодороге "Подъезд к трассе М-7 "Волга" в направлении Нытвы. При этом пострадали 12 человек, шестеро из них — дети.

После медосмотра и оказания первой помощи детей отпустили домой.

По данным краевого управления МВД, ДТП произошло, когда водитель "Лады Гранта" стал обгонять грузовик, а водитель фуры, ехавшей навстречу, затормозил, чтобы избежать столкновения. Из-за этого прицеп вынесло на полосу встречного движения, и в него врезался автобус и другие машины.