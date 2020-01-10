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Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Пермском крае
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РИА Новости
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Пермском крае
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Агентство Ruptly опубликовало видео с места столкновения автобуса и шести машин в Пермском крае.
2020-01-10T17:07+0300
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Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Пермском крае

17:07 10.01.2020 (обновлено: 19:04 10.01.2020)
15840
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Агентство Ruptly опубликовало видео с места столкновения автобуса и шести машин в Пермском крае.
На кадрах видно, что легковые автомобили сильно деформированы, фура врезалась в автобус и съехала на обочину.
Авария произошла около 14:30 (12:30 мск) на автодороге "Подъезд к трассе М-7 "Волга" в направлении Нытвы. При этом пострадали 12 человек, шестеро из них — дети.
После медосмотра и оказания первой помощи детей отпустили домой.
По данным краевого управления МВД, ДТП произошло, когда водитель "Лады Гранта" стал обгонять грузовик, а водитель фуры, ехавшей навстречу, затормозил, чтобы избежать столкновения. Из-за этого прицеп вынесло на полосу встречного движения, и в него врезался автобус и другие машины.
В автобусе ехали 37 человек — 35 подростков из спортивной команды и двое взрослых. Они возвращались из Чайковского, где проходили сборы по рукопашному бою.
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