На Украине несогласные со строительством завода перекрыли трассу

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Движение на трассе "Устилуг-Луцк-Ровно" на Украине частично ограничено из-за акции протеста против строительства завода в селе Городок, сообщила в пятницу пресс-служба областного отделения Национальной полиции.
"На автодороге "Устилуг-Луцк-Ровно" в селе Обаров началась мирная акция протеста граждан против строительства завода в селе Городок. Почти 150 участников акции непрерывно двигаются по пешеходному переходу. По результатам переговоров, полицейские убедили, чтобы они периодически освобождали проезжую часть и пропускали транспортные средства", - говорится в сообщении на сайте полиции.
Полиция предупредила протестующих об уголовной ответственности за перекрытие транспортных коммуникаций и обеспечивает безопасность, регулируя дорожное движение. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия", максимальная санкция которой предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.
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