На Украине несогласные со строительством завода перекрыли трассу

"На автодороге "Устилуг-Луцк-Ровно" в селе Обаров началась мирная акция протеста граждан против строительства завода в селе Городок. Почти 150 участников акции непрерывно двигаются по пешеходному переходу. По результатам переговоров, полицейские убедили, чтобы они периодически освобождали проезжую часть и пропускали транспортные средства", - говорится в сообщении на сайте полиции.