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ПЦУ: отзыв подписи Филарета не изменит статуса "новой церкви" Украины
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РИА Новости

ПЦУ: отзыв подписи Филарета не изменит статуса "новой церкви" Украины

17:03 10.01.2020 (обновлено: 17:10 10.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФиларет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
Филарет Денисенко после заседания Синода Украинской православной церкви
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 10 янв - РИА Новости. Замглавы пресс-службы "новой церкви" Украины (ПЦУ), "архиепископ Черниговский и Нежинский" Евстратий Зоря заявил в пятницу, что отзыв подписи раскольника Филарета Денисенко под постановлением о слиянии церквей в "новую церковь" не повлияет на ее статус, поскольку постановление помесного собора не является договором или соглашением, которое можно разорвать.
В начале декабря 2019 года синод "новой церкви" Украины решил создать в составе новой церковной структуры организацию в форме миссии, которую возглавит раскольник Филарет Денисенко после завершения ликвидации его церковной структуры. В пятницу Филарет отозвал свою подпись под постановлением помесного собора, которое стало основанием для регистрации "новой церкви" Украины.

"Относительно "отзыва" - то постановление поместного собора не является договором или соглашением, которые можно разорвать", - написал Зоря в Facebook.

Он также отметил, что наследство и имя возглавляемой Филаретом неканонической церковной структуры также "принадлежит поместной церкви, а не является частной собственностью одного иерарха, которой он безуспешно стремится распоряжаться по своему усмотрению".
Филарет
Вчера, 14:25Религия и мировоззрение
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Ранее Филарет заявил, что возглавляемая им структура отделяется от "новой церкви" Украины. Кроме того, на ее собрании постановили, что "томос об автокефалии" "новой церкви" не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя. Синод "новой церкви" лишил Филарета прав управления Киевской епархией, оставив в составе "епископата".
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Евстратий ЗоряРаскольник Филарет ( Денисенко)УкраинаВ мире
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