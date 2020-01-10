ПЦУ: отзыв подписи Филарета не изменит статуса "новой церкви" Украины

В начале декабря 2019 года синод "новой церкви" Украины решил создать в составе новой церковной структуры организацию в форме миссии, которую возглавит раскольник Филарет Денисенко после завершения ликвидации его церковной структуры. В пятницу Филарет отозвал свою подпись под постановлением помесного собора, которое стало основанием для регистрации "новой церкви" Украины.

"Относительно "отзыва" - то постановление поместного собора не является договором или соглашением, которые можно разорвать", - написал Зоря в Facebook.

Он также отметил, что наследство и имя возглавляемой Филаретом неканонической церковной структуры также "принадлежит поместной церкви, а не является частной собственностью одного иерарха, которой он безуспешно стремится распоряжаться по своему усмотрению".

В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине . Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко . Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.