Умер экс-участник группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. На 48-м году жизни умер бывший участник российской группы "140 ударов минуту" На 48-м году жизни умер бывший участник российской группы "140 ударов минуту" Юрий Абрамов . Об этом лидер коллектива Сергей Конев сообщил в соцсети "ВКонтакте".

Музыкант сообщил РЕН ТВ , что точных данных о причине смерти пока нет. По одной из версий, 9 января Абрамов потерял сознание на улице. По другой информации, его избили. Впоследствии мужчину доставили в реанимацию одной из московских больниц с сильным переохлаждением. Он скончался через несколько часов.

"У него была травма головы несколько лет назад, его избили. Возможно, это усугубило", — сказал лидер группы журналистам.

Как сообщили Коневу в полиции, перед тем как попасть в клинику, Абрамов долго пролежал на улице.