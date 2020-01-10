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Культура
2020-01-10T17:02+0300
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Умер экс-участник группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов
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РИА Новости

Умер экс-участник группы "140 ударов в минуту" Юрий Абрамов

17:02 10.01.2020
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© Фото : страница группы "140 Ударов В Минуту" во ВКонтактеЮрий Абрамов
Юрий Абрамов
© Фото : страница группы "140 Ударов В Минуту" во ВКонтакте
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. На 48-м году жизни умер бывший участник российской группы "140 ударов минуту" Юрий Абрамов. Об этом лидер коллектива Сергей Конев сообщил в соцсети "ВКонтакте".
Музыкант сообщил РЕН ТВ, что точных данных о причине смерти пока нет. По одной из версий, 9 января Абрамов потерял сознание на улице. По другой информации, его избили. Впоследствии мужчину доставили в реанимацию одной из московских больниц с сильным переохлаждением. Он скончался через несколько часов.
"У него была травма головы несколько лет назад, его избили. Возможно, это усугубило", — сказал лидер группы журналистам.
Как сообщили Коневу в полиции, перед тем как попасть в клинику, Абрамов долго пролежал на улице.
Группа "140 ударов в минуту" была создана в 1999 году. Среди наиболее известных песен коллектива — "Тополя", "Ой-ой-ой", "Глупая девчонка" и другие. Несколько лет назад Абрамов перестал сотрудничать с группой. После этого он выступал в качестве диджея.
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КультураЮрий Абрамов (музыкант)Шоу-бизнесМосква
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