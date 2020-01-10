Полиция задержала участника потасовки с сыном Жванецкого

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Оперативники задержали мужчину, предположительно, ограбившего друга сына писателя-сатирика Михаила Жванецкого после потасовки у ресторана в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Раменки задержали 23-летнего приезжего неработающего мужчину, подозреваемого в грабеже", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в полицию обратились двое 24-летних жителей столицы. По их словам, при выходе из ресторана, расположенного на Минской улице, у них возникла конфликтная ситуация с неизвестными мужчинами. Один из злоумышленников нанес им несколько ударов по лицу и телу, после чего отобрал имеющиеся наличные денежные средства и скрылся.
В полиции подчеркнули, что речь идет об одном из нападавших, который ограбил друга Дмитрия Жванецкого. Его задержали в Московской области. Полиция возбудила в отношении него дело по статье "Грабеж".
Личность второго нападавшего устанавливается, ведутся его поиски.
Ранее пресс-секретарь МГИМО рассказала РИА Новости, что двух студентов вуза, которые, предположительно, избили сына Михаила Жванецкого, вызвали в администрацию института для объяснений.
9 января, 02:17КультураПоявилось видео избиения сына Жванецкого в Москве