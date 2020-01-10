В Минпросвещения предложили писать слово "ветеран" с заглавной буквы

Как пояснили в ведомстве, Васильева в рамках рабочего визита в Тверскую область встретилась с представителями советов старшеклассников школ Твери и на старте Года памяти и славы выступила перед школьниками с лекцией, посвященной подвигу солдат в годы Великой Отечественной войны. После лекции министр пообщалась с детьми. Как рассказали в министерстве, ученик школы №51 предложил на законодательном уровне закрепить написание слова "ветеран" в словосочетании "Ветеран Великой Отечественной войны" с большой буквы.