В Минпросвещения предложили писать слово "ветеран" с заглавной буквы

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Министр просвещения РФ Ольга Васильева поддержала предложение школьника из Твери писать слово "ветеран" с заглавной буквы, сообщает пресс-служба министерства.
Как пояснили в ведомстве, Васильева в рамках рабочего визита в Тверскую область встретилась с представителями советов старшеклассников школ Твери и на старте Года памяти и славы выступила перед школьниками с лекцией, посвященной подвигу солдат в годы Великой Отечественной войны. После лекции министр пообщалась с детьми. Как рассказали в министерстве, ученик школы №51 предложил на законодательном уровне закрепить написание слова "ветеран" в словосочетании "Ветеран Великой Отечественной войны" с большой буквы.
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"Я думаю, что это очень хорошее начинание, просто надо этому начинанию дать дальнейший ход. Я абсолютно согласна, что слово "ветеран" надо писать с большой буквы", - цитирует Васильеву пресс-служба.
Отмечается, что лекция проходила в центре образования "Брусилово" в Твери – первой школе, открытой в 2020 году в рамках нацпроекта "Образование".