Верховный суд Испании оставил в силе евроордер на арест Пучдемона

МАДРИД, 10 янв – РИА Новости. Верховный суд Верховный суд Испании оставил в силе европейские ордеры на арест бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона и бывшего члена его правительства Тони Комина, избранных евродепутатами, и обратился в Европейский парламент с просьбой приостановить их иммунитет, сообщили в суде.

Кроме того, судья Верховного суда Пабло Льярена подтвердил национальный ордер на арест политиков. Судья заявил, что политики должны быть лишены иммунитета, поскольку преступления, в которых их обвиняют в Испании, произошли задолго до их избрания депутатами Европарламента.

Второго января бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей.

Приостановка рассмотрения дела об экстрадиции связана с тем, что Пучдемон и Комин были признаны евродепутатами и получили иммунитет. В случае лишения иммунитета Европейским парламентом по запросу Верховного суда Испании дело может быть возобновлено.

Пучдемон и Комин были избраны на выборах в Европарламент от списка каталонской коалиции Lliures per Europa ("Свободные для Европы"). Однако по закону, чтобы получить мандаты, им необходимо было принести присягу на верность конституции в испанском ЦИК. Это означало, что им надо было лично явиться в Испанию, где они объявлены в розыск. В Мадрид на церемонию присяги они не приехали, прислав вместо себя адвоката с нотариально заверенными актами клятвы, однако избирком отказался признать их достаточным основанием для включения Пучдемона и Комина в список евродепутатов от Испании.