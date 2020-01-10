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Верховный суд Испании оставил в силе евроордер на арест Пучдемона
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РИА Новости

Верховный суд Испании оставил в силе евроордер на арест Пучдемона

16:44 10.01.2020
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© AP Photo / Francisco SecoЭкс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон прибыл в суд в Брюсселе
Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон прибыл в суд в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
МАДРИД, 10 янв – РИА Новости. Верховный суд Испании оставил в силе европейские ордеры на арест бывшего главы каталонского женералитета Карлеса Пучдемона и бывшего члена его правительства Тони Комина, избранных евродепутатами, и обратился в Европейский парламент с просьбой приостановить их иммунитет, сообщили в суде.
Кроме того, судья Верховного суда Пабло Льярена подтвердил национальный ордер на арест политиков. Судья заявил, что политики должны быть лишены иммунитета, поскольку преступления, в которых их обвиняют в Испании, произошли задолго до их избрания депутатами Европарламента.
Второго января бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей.
Приостановка рассмотрения дела об экстрадиции связана с тем, что Пучдемон и Комин были признаны евродепутатами и получили иммунитет. В случае лишения иммунитета Европейским парламентом по запросу Верховного суда Испании дело может быть возобновлено.
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Пучдемон и Комин были избраны на выборах в Европарламент от списка каталонской коалиции Lliures per Europa ("Свободные для Европы"). Однако по закону, чтобы получить мандаты, им необходимо было принести присягу на верность конституции в испанском ЦИК. Это означало, что им надо было лично явиться в Испанию, где они объявлены в розыск. В Мадрид на церемонию присяги они не приехали, прислав вместо себя адвоката с нотариально заверенными актами клятвы, однако избирком отказался признать их достаточным основанием для включения Пучдемона и Комина в список евродепутатов от Испании.
Вышестоящая палата Суда ЕС 20 декабря постановила пересмотреть вынесенное ранее решение нижестоящего органа об отклонении прошения Пучдемона и Комина, в котором они требовали принять меры, позволяющие им приступить к исполнению обязанностей евродепутатов. Пучдемон и Комин 20 декабря получили временные пропуска в Европарламент, полная аккредитация может быть утверждена 13 января.
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ЕвропарламентКарлес ПучдемонИспанияВ мире
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