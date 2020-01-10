Богданов обсудил с послом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

Кто сбил Boeing над Тегераном? Спекуляции и "неопровержимая правда" В периоды обострений любые крупные трагедии неминуемо становятся предметом для извлечения политических дивидендов и разного рода "игр". Причем с самого начала, когда еще и речи не идет о выводах экспертов и профильных комиссий.