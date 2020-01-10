Богданов обсудил с послом Ирана ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Ирана Каземом Джалали ситуацию на Ближнем Востоке, в частности, в Ираке, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
"В ходе беседы состоялось обсуждение актуальных вопросов ближневосточной повестки дня с акцентом на складывающуюся ситуацию в Ираке, Сирии, Ливии и Йемене. Подчеркнута важность активных усилий всех вовлеченных сторон по деэскалации обстановки в регионе. При этом подтвержден неизменный настрой Москвы и Тегерана на продолжение эффективного взаимодействия в региональных делах, в том числе в рамках "Астанинского формата" по Сирии," - говорится в сообщении.
Ранее парламент Ирака принял решение о выводе иностранных войск из страны после удара по территории вблизи международного аэропорта Багдада, в результате которого был убит глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани. Удар не был согласован с иракскими властями.
Отношения США и Ирана еще более обострились после гибели в начале января в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации. Иран в ответ выпустил ракеты по базам в Ираке, где расположен военный контингент армии США. По данным Вашингтона, никто из граждан США не пострадал. После удара Вашингтон заявил, что в ответ ограничится введением новых санкций. Президент Дональд Трамп заявил далее, что США не хотят использовать свою военную мощь, экономические санкции - лучший сдерживающий фактор против Ирана.
Восьмого января самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. По данным министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. Ряд западных лидеров, в том числе президент США Дональд Трамп, заявили о том, что крушение самолета могло произойти из-за попадания ракеты, представители Ирана отвергают такую возможность.
Вчера, 14:25АкцентыКто сбил Boeing над Тегераном? Спекуляции и "неопровержимая правда"В периоды обострений любые крупные трагедии неминуемо становятся предметом для извлечения политических дивидендов и разного рода "игр". Причем с самого начала, когда еще и речи не идет о выводах экспертов и профильных комиссий.