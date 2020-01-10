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Новый посол США в России Салливан прибудет в Москву до конца января
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РИА Новости

Новый посол США в России Салливан прибудет в Москву до конца января

16:41 10.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДжон Салливан
Джон Салливан
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Джон Салливан. Архивное фото
ТОКИО, 10 янв - РИА Новости. Новый посол США в России Джон Салливан прибудет в Москву до конца января, сообщил журналистам в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков после очередного раунда стратегического диалога в Токио.
"До конца января он точно появится", - сказал Рябков.
Сенат США 12 декабря утвердил кандидатуру замгоссекретаря Салливана на эту новую должность, после чего госсекретарь США Майк Помпео привел его к присяге.
Американский государственный и политический деятель Джон Салливан
20 декабря 2019, 08:53
Салливан назвал приоритеты работы в должности посла США в России
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Джон СалливанМайк ПомпеоМИД РФСергей РябковРоссияСШАВ мире
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