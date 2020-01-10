Оппозиция Абхазии не высказывала инициативы о встрече с президентом

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Оппозиция в Абхазии не высказывала инициативы о встрече с президентом республики Раулем Хаджимбой, заявил РИА Новости секретарь совбеза республики Мухамед Килба.
"Такой у меня информации (по поводу переговоров президента и оппозиции - ред.) нет. Инициативы от какой-либо из сторон тоже нет. Предмет переговоров тоже непонятен, потому что на сегодняшний день никто еще ответственности не взял. В том числе представители оппозиции дистанцируются от этих событий", - заявил Килба агентству.
Он отметил. что сейчас идет очередное заседание Верховного суда Республики Абхазия по иску кандидата в президенты о правомерности принятого решения ЦИК по подведению итогов выборов, которые состоялись в 2019 году. "Суд до сих пор не принял окончательного процессуального решения. Забегая вперед, вот эти активные действия по захвату, мне кажется, что это взаимосвязано напрямую. Поэтому я могу предположить, что оппозиция в том числе ждет какого-либо решения по жалобе", - отметил он.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент страны Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры. Пока неизвестно, когда может состояться встреча президента с представителями оппозиции.
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Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября 2019 года. Победил Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент - председатель оппозиционной партии "Амцахара" Квициния - получил 46,19%. Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными. Суд 20 сентября отказал Квицинии. Церемония вступления Хаджимбы в должность главы государства состоялась 9 октября. Оппозиция требует назначить повторные выборы и настаивает, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.