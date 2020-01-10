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Росстат сообщил о подорожании гречки в декабре
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РИА Новости

Росстат сообщил о подорожании гречки в декабре

16:38 10.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГречневая крупа
Гречневая крупа
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Гречневая крупа. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Цены на пшено в РФ в декабре 2019 года снизились на 4,2%, больше всего среди других продовольственных товаров, гречка подорожала на 5,4% - наиболее заметно среди крупяных изделий, говорится в сообщении Росстата.
"В декабре среди продовольственных товаров более всего снизились цены на пшено - на 4,2%. Снижение цен на него отмечалось в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации, в 18 из которых - на 7% и более. Значительнее всего пшено подешевело в Республике Алтай и Еврейской автономной области - на 20,6% и 14,1% соответственно", - говорится в сообщении ведомства.
Колосья пшеницы
4 октября 2019, 18:16
В Росстате сообщили о росте цен на крупы и бобовые
Росстат отмечает, что среди крупяных изделий заметно подорожала гречневая крупа - на 5,4%: так, в 20 субъектах РФ цены на нее выросли на 9% и более, существеннее всего - в Еврейской автономной области и Приморском крае - на 18,7% и 18,1% соответственно.
Эксперты, опрошенные РИА Новости в сентябре, уже говорили о том, что цены на гречневую крупу из-за снижения производства в связи с сокращением посевных площадей будут постепенно расти. Сокращение посевных площадей они объясняли перепроизводством данного вида продукции на протяжении предыдущих двух лет. Кроме того, эксперты прогнозировали снижение розничных цен на пшено вслед за оптовыми из-за значительного урожая проса.
В целом продукты питания в декабре 2019 года выросли в цене на 0,7%: в частности, куриные яйца подорожали на 6,3% (на 15,4% за декабрь 2018 года), плодоовощная продукция - на 3,8% (на 8,9% годом ранее), крупа и бобовые - на 1% (на 1,2%). Снижение цен зафиксировано на сахар-песок - на 3,7% против роста на 2% годом ранее, а также на мясо и птицу - на 0,1% против роста на 1% соответственно.
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