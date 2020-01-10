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Нургалиев встретится с президентом Абхазии
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РИА Новости

Нургалиев встретится с президентом Абхазии

16:36 10.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкРашид Нургалиев
Рашид Нургалиев
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Рашид Нургалиев. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Замсекретаря совбеза РФ Рашид Нургалиев встретится в пятницу с президентом Абхазии в Сухуме, а также обсудит политический кризис в республике с секретарем Совета безопасности Абхазии Мухамедом Килбой.
"Да, будет прием у президента, встреча с ним. Мы его информируем о наших переговорах и результатах", - заявил Килба РИА Новости.
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"Сегодня будет встреча, и будут вестись переговоры. У нас есть подписанный план взаимодействия между аппаратами совета безопасности Республики Абхазия и Российской Федерации... Будет продолжение этих же переговоров в рамках того плана. И, естественно, мы не можем обойти ту ситуацию, которая на сегодняшний день имеется у нас тут в Абхазии", - отметил он.
В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент страны Рауль Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры. Пока неизвестно, когда может состояться встреча президента с представителями оппозиции.
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