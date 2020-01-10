Нургалиев встретится с президентом Абхазии

"Сегодня будет встреча, и будут вестись переговоры. У нас есть подписанный план взаимодействия между аппаратами совета безопасности Республики Абхазия и Российской Федерации... Будет продолжение этих же переговоров в рамках того плана. И, естественно, мы не можем обойти ту ситуацию, которая на сегодняшний день имеется у нас тут в Абхазии", - отметил он.