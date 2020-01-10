Число пострадавших в ДТП в Пермском крае увеличилось до 12 человек

УФА, 10 янв - РИА Новости. Число пострадавших в аварии с участием автобуса с подростками-спортсменами в Число пострадавших в аварии с участием автобуса с подростками-спортсменами в Пермском крае увеличилось до 12 человек, шесть из них - дети, сообщил РИА Новости представитель краевого минздрава.

Авария произошла в пятницу на 472-м километре федеральной трассы М-7 "Волга", столкнулись семь машин, в том числе фура и автобус, в котором ехали подростки-спортсмены. Ранее минздрав региона сообщал о 10 пострадавших, четверо из которых - дети.

"В аварии, по последним данным, пострадали 12 человек, шесть из них – это дети. Дети после медицинского осмотра отпущены домой. Информация о состоянии взрослых уточняется", - сообщил РИА Новости представитель минздрава Пермского края.

Ранее старший тренер сборной Пермского края по рукопашному бою Сергей Мачулин сообщал агентству, что пострадавшим детям от 10 до 17 лет. В момент аварии юные спортсмены на двух автобусах в сопровождении тренеров возвращались из города Чайковский, где на площадке спортивной базы "Раздолье" прошли сборы по рукопашному бою.