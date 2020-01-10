Уфимские врачи спасли беременную женщину с ножевым ранением живота

"Вы еще раз подтвердили свой высочайший профессионализм и главное предназначение врача — спасение человеческой жизни. Вам удалось сохранить две жизни, одна из которых — младенца! Мы гордимся слаженной и четкой работой коллектива", — отметил Забелин.