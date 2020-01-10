Уфимские врачи спасли беременную женщину с ножевым ранением живота

УФА, 10 янв — РИА Новости. Уфимские врачи спасли женщину на 34-й неделе беременности, которая поступила в роддом с глубоким проникающим ножевым ранением живота, сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.
"Были задеты брюшина, сальник, матка и предплечье ребенка. Врачами оказана необходимая помощь. В итоге мать и малыш чувствуют себя нормально", — написал Забелин в соцсети "ВКонтакте".
В своем посте он выразил благодарность врачам роддома № 3, участвовавшим в спасении женщины и ребенка: анестезиологам-реаниматологам Евгению Кукушкину и Владиславу Романову, акушерам-гинекологам Альберту и Лиане Савиным, а также хирургу городской больницы № 8 Алексею Широбокову.
"Вы еще раз подтвердили свой высочайший профессионализм и главное предназначение врача — спасение человеческой жизни. Вам удалось сохранить две жизни, одна из которых — младенца! Мы гордимся слаженной и четкой работой коллектива", — отметил Забелин.
В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что провели проверку по факту ранения женщины и направили ее результаты в следственные органы.