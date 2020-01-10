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Уфимские врачи спасли беременную женщину с ножевым ранением живота
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РИА Новости

Уфимские врачи спасли беременную женщину с ножевым ранением живота

16:33 10.01.2020 (обновлено: 16:55 10.01.2020)
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© Фото : Pixabay / marionbrunВрачи во время операции
Врачи во время операции
© Фото : Pixabay / marionbrun
УФА, 10 янв — РИА Новости. Уфимские врачи спасли женщину на 34-й неделе беременности, которая поступила в роддом с глубоким проникающим ножевым ранением живота, сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.
"Были задеты брюшина, сальник, матка и предплечье ребенка. Врачами оказана необходимая помощь. В итоге мать и малыш чувствуют себя нормально", — написал Забелин в соцсети "ВКонтакте".
В своем посте он выразил благодарность врачам роддома № 3, участвовавшим в спасении женщины и ребенка: анестезиологам-реаниматологам Евгению Кукушкину и Владиславу Романову, акушерам-гинекологам Альберту и Лиане Савиным, а также хирургу городской больницы № 8 Алексею Широбокову.

"Вы еще раз подтвердили свой высочайший профессионализм и главное предназначение врача — спасение человеческой жизни. Вам удалось сохранить две жизни, одна из которых — младенца! Мы гордимся слаженной и четкой работой коллектива", — отметил Забелин.

В пресс-службе МВД по Башкирии сообщили, что провели проверку по факту ранения женщины и направили ее результаты в следственные органы.
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