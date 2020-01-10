Минтруд подготовил рекомендации для декларационной кампании

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Минтруд РФ подготовил методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах для использования в декларационной кампании 2020 года, всего в апреле должны будут предоставить свои декларации почти 2 миллиона человек, сообщила пресс-служба министерства.

Уточняется, что Минтруд оказывает консультативную помощь в реализации требований законодательства о противодействии коррупции. Для этого министерство ежегодно готовит методические рекомендации по вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки.

"Методические рекомендации для использования в декларационной кампании 2020 года направлены в адрес федеральных государственных органов, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, в государственные корпорации и компании, публично-правовые компании, государственные внебюджетные фонды, Центральный банк России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что методические рекомендации содержат пошаговую инструкцию по заполнению каждого раздела справки, уточняют, какие именно сведения подлежат указанию, а какие нет, включают примеры в зависимости от семейного положения и имущественных ситуаций.

Как напомнили в пресс-службе, непредставление сведений о доходах или представление заведомо недостоверных или неполных сведений влечет ответственность вплоть до увольнения в связи с утратой доверия.