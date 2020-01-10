Эксперт оценил последствия запрета никотиновых смесей

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Запрет продажи в России никотиносодержащих некурительных смесей не приведет к значительному экономическому ущербу для производителей, затронет совершеннолетних граждан, которые хотят найти замену традиционным сигаретам, прокомментировал РИА Новости главный редактор отраслевого информагентства "Русский табак" Максим Королев.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу заявил о необходимости полного запрета никотиносодержащих некурительных смесей на всей территории Евразийского экономического союза и назвал эти смеси "редкой гадостью". По словам премьера, сейчас эти смеси являются доступными в том числе для детей. Продажа сигарет несовершеннолетним в РФ запрещена.
По словам Королева, российский рынок данной продукции невелик, и запрет на продажу таких смесей может затронуть несколько десятков компаний малого и среднего бизнеса. "Большого экономического ущерба не будет. Но сам факт запрета альтернативной продукции - это большой негатив", - указал собеседник агентства.
"Это (запрет - ред.) повлияет главным образом на совершеннолетних, взрослых потребителей, которые ищут альтернативные возможности получения никотина", - считает Королев.
По мнению эксперта, этот рынок требует регулирования другими способами, не обязательно запретом. "Этот рынок нужно регулировать. Нужно было следить за уровнем использования никотина в каждой порции, за тем, чтобы продукцию не продавали несовершеннолетним, за свободным оборотом никотина, который позволяет выпускать такую продукцию на уровне подвалов и гаражей", - подчеркнул Королев.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу заявила, что в России уже провели 44 контрольных мероприятия по выявлению в продаже некурительных никотиносодержащих смесей, и изъято около миллиона единиц такой продукции.
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