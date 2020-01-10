Эксперт оценил последствия запрета никотиновых смесей

По словам Королева, российский рынок данной продукции невелик, и запрет на продажу таких смесей может затронуть несколько десятков компаний малого и среднего бизнеса. "Большого экономического ущерба не будет. Но сам факт запрета альтернативной продукции - это большой негатив", - указал собеседник агентства.

По мнению эксперта, этот рынок требует регулирования другими способами, не обязательно запретом. "Этот рынок нужно регулировать. Нужно было следить за уровнем использования никотина в каждой порции, за тем, чтобы продукцию не продавали несовершеннолетним, за свободным оборотом никотина, который позволяет выпускать такую продукцию на уровне подвалов и гаражей", - подчеркнул Королев.