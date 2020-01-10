Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T16:31+0300
https://ria.ru/20200110/1563262035.html
Эксперт оценил последствия запрета никотиновых смесей
https://cdn23.img.ria.ru/images/155171/85/1551718593_0:89:2768:1646_1036x0_80_0_0_2e1c38d728fe9d61408079ff665ebb73.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил последствия запрета никотиновых смесей

16:31 10.01.2020
249
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваПродажа сигарет
Продажа сигарет
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Продажа сигарет. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Запрет продажи в России никотиносодержащих некурительных смесей не приведет к значительному экономическому ущербу для производителей, затронет совершеннолетних граждан, которые хотят найти замену традиционным сигаретам, прокомментировал РИА Новости главный редактор отраслевого информагентства "Русский табак" Максим Королев.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу заявил о необходимости полного запрета никотиносодержащих некурительных смесей на всей территории Евразийского экономического союза и назвал эти смеси "редкой гадостью". По словам премьера, сейчас эти смеси являются доступными в том числе для детей. Продажа сигарет несовершеннолетним в РФ запрещена.
Снюс
Вчера, 15:11
В России изъяли около миллиона единиц некурительной продукции
По словам Королева, российский рынок данной продукции невелик, и запрет на продажу таких смесей может затронуть несколько десятков компаний малого и среднего бизнеса. "Большого экономического ущерба не будет. Но сам факт запрета альтернативной продукции - это большой негатив", - указал собеседник агентства.
"Это (запрет - ред.) повлияет главным образом на совершеннолетних, взрослых потребителей, которые ищут альтернативные возможности получения никотина", - считает Королев.
По мнению эксперта, этот рынок требует регулирования другими способами, не обязательно запретом. "Этот рынок нужно регулировать. Нужно было следить за уровнем использования никотина в каждой порции, за тем, чтобы продукцию не продавали несовершеннолетним, за свободным оборотом никотина, который позволяет выпускать такую продукцию на уровне подвалов и гаражей", - подчеркнул Королев.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу заявила, что в России уже провели 44 контрольных мероприятия по выявлению в продаже некурительных никотиносодержащих смесей, и изъято около миллиона единиц такой продукции.
Премьер-министр РФ Д. Медведев
24 декабря 2019, 21:03
Медведев поручил МВД пресечь оборот некурительных смесей с никотином
500018
Обсудить 0
Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоДмитрий МедведевРоспотребнадзорРоссияОбщество
Рекомендуем
Снюс
ЕЭК рассмотрит вопрос запрета некурительных смесей с никотином в ЕАЭС
Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
Япония не убедила Россию в вопросе размещения американской системы ПРО
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing
Пациент перед операцией
В Совфеде пройдут слушания по проекту о посмертном донорстве
Гуманитарный конвой МЧС России с новогодними подарками прибыл в Донбасс
Курганская фирма прокомментировала скандал из-за подарков инвалидам
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Пассажир разбившегося Boeing перед вылетом пошутил о войне с США
Председатель компании Unitel SA Изабель Хосе Душ Сантуш
Богатейшая женщина Африки – россиянка по рождению, сообщил источник
Самолеты авиакомпании Nordwind
Названа причина жесткой посадки самолета Nordwind в Анталье
Бланк налоговой декларации
Минтруд подготовил рекомендации для декларационной кампании
Аукцион Янтарь-инклюз в Калининграде
В России возбудили первое уголовное дело за самовольную добычу янтаря
Гражданин Норвегии Фруде Берг
Берг заявил о наказании сотрудников спецслужб Норвегии после провала
Владимир Путин отметил плачевное состояние здравоохранения в Крыму
Путин заявил о плачевном состоянии здравоохранения в Крыму
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во время брифинга в связи с прекращением действия Договора о РСМД
Рябков призвал воздержаться от заявлений по гибели Boeing в Иране
Смартфон
"Лаборатория Касперского" нашла троян, пишущий отзывы о приложениях
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Пресс-служба Хаджимбы убрала с главной страницы сайта его обращение
04:08Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро
04:08Эксперт: видео с якобы крушением Boeing в Иране нуждается в проверке
03:49В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
03:41Здание администрации главы Абхазии остается под контролем оппозиции
03:39Канада хочет более широкого участия в деле о крушении Boeing в Иране
03:35СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке
03:24Эксперты рассказали, как защитить своих детей в интернете
03:21Собравшая миллион для мальчика с Алтая блогер пожаловалась на критику
03:20В нацпарке в Приморье изучают отношения тигров и леопардов по следам
03:17Умер правивший почти 50 лет султан Омана
03:15Россияне стали меньше звонить друг другу на Новый год
03:11Ученый предупредил о рисках сдачи ДНК-тестов частным компаниям
03:09ЦИК Абхазии: Хаджимба должен исполнять обязанности до новых выборов
03:07СМИ: часть украденных в Дрездене ценностей предложили вернуть за выкуп
03:04Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
03:01В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
02:46Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
02:42В ЦИК Абхазии рассказали, когда могут пройти новые выборы
02:33США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
Лента новостейМолния