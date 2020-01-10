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Япония не убедила Россию в вопросе размещения американской системы ПРО
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РИА Новости

Япония не убедила Россию в вопросе размещения американской системы ПРО

16:34 10.01.2020 (обновлено: 16:36 10.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
Сергей Рябков на брифинге министерства обороны РФ по ракете 9М729
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ТОКИО, 10 янв - РИА Новости. России и Японии не удалось сблизить позиции по размещению американских систем Aegis Ashore на японских островах, заявил журналистам в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков после очередного раунда стратегического диалога в Токио.
"Мы услышали прежнюю позицию японской стороны. Нас она не убеждает", - сказал он.
"Мы не считаем что появление этих комплексов (Aegis Ashore) будет служить только защите Японии", - подчеркнул Рябков.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ
30 декабря 2019, 13:09
Путин уверен, что 2020 год поспособствует сближению России и Японии
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МИД РФСергей РябковЯпонияРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
"Мы не считаем что появление этих комплексов (Aegis Ashore) будет служить только защите Японии" -Коротко и ясно. И вообще, после ликвидации Сулеймани надо держать ухо востро с американскими комплексами, базами... А если им, к примеру, Шойгу не понравится?
10 января, 17:11
Von Stirliz
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