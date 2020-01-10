Япония не убедила Россию в вопросе размещения американской системы ПРО

ТОКИО, 10 янв - РИА Новости. России и Японии не удалось сблизить позиции по размещению американских систем Aegis Ashore на японских островах, заявил журналистам в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков после очередного раунда стратегического диалога в Токио.
"Мы услышали прежнюю позицию японской стороны. Нас она не убеждает", - сказал он.
"Мы не считаем что появление этих комплексов (Aegis Ashore) будет служить только защите Японии", - подчеркнул Рябков.
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