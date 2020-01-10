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Суд продлил арест трем фигурантам по делу Baring Vostok
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РИА Новости

Суд продлил арест трем фигурантам по делу Baring Vostok

16:31 10.01.2020 (обновлено: 16:56 10.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу продлил срок ареста Вагану Абгаряну, Ивану Зюзину и Максиму Владимирову, которые уже почти год находятся в СИЗО по делу Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия", - огласил решение судья Артур Карпов. Таким образом, фигуранты останутся в СИЗО до 13 февраля.
Сторона защиты директора Baring Vostok по инвестициям Зюзина просила изменить меру пресечения на домашний арест или отпустить под залог в размере 5 миллионов рублей.
Адвокат экс-гендиректора "Первого коллекторского бюро" Владимирова приобщил свидетельство о браке, который его доверитель недавно заключил в СИЗО, а также документы о собственности его супруги, и просил отпустить него под домашний арест. Аналогичную меру пресечения защита предложила и для партнера Baring Vostok в области медиа Абгаряна.
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"Продление ареста для Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна и Максима Владимирова абсолютно необоснованно и незаконно. Единственные реальные пострадавшие в этом деле - это именно они, а не банк, который получил доход, и не миноритарные акционеры, которые за время следствия захватили тот самый банк. Иван, Ваган и Максим проведут целый год в СИЗО при том, что закон в принципе запрещает такую меру пресечения по экономическим статьям, и не говоря уже о том, что они невиновны и имеют малолетних детей на иждивении", - заявили РИА Новости в Baring Vostok.
Накануне суд продлил домашний арест основателю Baring Vostok американцу Майклу Калви, топ-менеджеру французу Филиппу Дельпалю, экс-главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву и новому фигуранту - бывшему директору по инвестициям банка "Восточный" Александру Цакунову, который был задержан в конце декабря.
По версии следствия, Калви с французом Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро". Никто из фигурантов вину не признал.
Партнер инвестиционного фонда Baring Vostok по индустрии финансового сектора, гражданин Франции Филипп Дельпаль, обвиняемый в мошенничестве, на заседании Басманного суда города Москвы. 9 июля 2019
9 января, 14:22
Француз Дельпаль из Baring Vostok отверг новые обвинения в растрате
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Майкл КалвиСледственный комитет РФБасманный суд г. МосквыРоссияОбщество
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