Суд продлил арест трем фигурантам по делу Baring Vostok

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Басманный суд Москвы в пятницу продлил срок ареста Вагану Абгаряну, Ивану Зюзину и Максиму Владимирову, которые уже почти год находятся в СИЗО по делу Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия", - огласил решение судья Артур Карпов. Таким образом, фигуранты останутся в СИЗО до 13 февраля.

Сторона защиты директора Baring Vostok по инвестициям Зюзина просила изменить меру пресечения на домашний арест или отпустить под залог в размере 5 миллионов рублей.

Адвокат экс-гендиректора "Первого коллекторского бюро" Владимирова приобщил свидетельство о браке, который его доверитель недавно заключил в СИЗО, а также документы о собственности его супруги, и просил отпустить него под домашний арест. Аналогичную меру пресечения защита предложила и для партнера Baring Vostok в области медиа Абгаряна.

"Продление ареста для Ивана Зюзина, Вагана Абгаряна и Максима Владимирова абсолютно необоснованно и незаконно. Единственные реальные пострадавшие в этом деле - это именно они, а не банк, который получил доход, и не миноритарные акционеры, которые за время следствия захватили тот самый банк. Иван, Ваган и Максим проведут целый год в СИЗО при том, что закон в принципе запрещает такую меру пресечения по экономическим статьям, и не говоря уже о том, что они невиновны и имеют малолетних детей на иждивении", - заявили РИА Новости в Baring Vostok.

Накануне суд продлил домашний арест основателю Baring Vostok американцу Майклу Калви , топ-менеджеру французу Филиппу Дельпалю, экс-главе банка "Восточный" Алексею Кордичеву и новому фигуранту - бывшему директору по инвестициям банка "Восточный" Александру Цакунову, который был задержан в конце декабря.