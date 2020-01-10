Кубанский омбудсмен сомневается в правдивости данных о лицее Щетинина

КРАСНОДАР, 10 янв - РИА Новости. Информация СМИ о якобы происходивших преступлениях против детей в экспериментальной школе-лицее Щетинина под Геленджиком на Кубани не выглядит достоверной, заявил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Информация СМИ о якобы происходивших преступлениях против детей в экспериментальной школе-лицее Щетинина под Геленджиком на Кубани не выглядит достоверной, заявил РИА Новости уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак.

Ранее в ходе большой пресс-конференции президенту РФ пожаловались на планы властей закрыть школу Щетинина под Геленджиком. Как пояснил позднее кубанский губернатор Вениамин Кондратьев, в лицее при проверке соблюдения лицензионных требований были выявлены нарушения. После этого "Известия" и "Комсомольская правда" опубликовали материалы об использовании в учебном заведении детского труда, совращении несовершеннолетних и даже сексуальном насилии, психологическом и физическом давлении на них, наличии у лицея признаков секты.

Как рассказал РИА Новости уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак, в ходе проверки в лицее в ноябре минувшего года он не обнаружил свидетельств подобным фактам. "Помимо детей и родителей я общался ещё с главами администраций. Я поговорил с мэром Геленджика, с главой Архипского округа и с бывшим главой Пшадского. Все они дали положительную характеристику лицею, говорили о детях как об исключительно трудолюбивых по сравнению с детьми из других школ, очень контактных и коммуникабельных", - сообщил агентству Мышак.

Он отметил, что обсуждал информацию о ситуации в лицее с руководством Минпросвещения РФ. "Я вопрос задавал: если министерство располагает фактами нарушений, почему должностные лица министерства как учредителя лицея покрывали эти преступления? В таком случае они сами совершают должностные преступления. Я просил показать мне возбужденное уголовное дело, либо административное дело. Мне обещали это прислать на почту, но не прислали", - добавил кубанский омбудсмен.

Мышак выразил сомнения в объективности доводов бывшего преподавателя лицея, чьи слова приводит "Комсомольская правда" . "Если по отношению к ней совершались домогательства, если она знает факты использования труда детского, педофилии, это же надо расследовать. Министерство, зная этого свидетеля, почему не взаимодействует с правоохранительными органами, чтобы негодяев привлечь к ответственности, если они там есть"? - задаётся вопросом омбудсмен.

Оперативных комментариев от ГУ МВД и СУСК по Краснодарскому краю, а также органов прокуратуры об обращениях и заявлениях о преступлениях в школе Щетинина РИА Новости получить пока не удалось.

Ранее сообщалось, что под защиту лицей-интернат взяла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По данным омбудсмена, руководству учреждения осталось устранить лишь несколько из выявленных нарушений. Как пояснил агентству первый заместитель директора учебного заведения Александр Осипов, деятельность лицея была приостановлена из-за нарушений, которые касались не безопасности детей, а в основном оформления прав на учебные корпуса, которое сейчас находится в завершающей стадии. Однако, по данным Осипова, хотя большинство нарушений уже фактически устранены, ноябрьская проверка опять зафиксировала их, и минобразования Кубани обратилось в суд с новым иском – теперь об аннулировании лицензии образовательного учреждения.