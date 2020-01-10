Богатейшая женщина Африки – россиянка по рождению, сообщил источник

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Дочь бывшего президента Дочь бывшего президента Анголы и, по данным СМИ, богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство по рождению, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.

Так там прокомментировали сообщения ряда СМИ, обративших внимание на то, что сама душ Сантуш в своем Twitter-аккаунте недавно упомянула о своем российском гражданстве. Forbes оценивает ее состояние в 2,2 миллиарда долларов, что делает ее восьмой в списке самых богатых жителей Африки и самой обеспеченной женщиной континента.

"Указанная персона не получала гражданство РФ, так как оно у нее было изначально", - пояснил РИА Новости источник.

По данным прессы, мать Изабель – бывшая гражданка СССР Татьяна Куканова. Изабель получила образование в Великобритании, замужем за сыном конголезского магната.

Как писала Financial Times, сейчас на родине ее подозревают в сомнительных сделках, которые стоили казне более миллиарда долларов, в связи с чем по решению суда ее активы оказались заморожены.