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Богатейшая женщина Африки – россиянка по рождению, сообщил источник
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РИА Новости

Богатейшая женщина Африки – россиянка по рождению, сообщил источник

16:22 10.01.2020 (обновлено: 19:16 10.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель компании Unitel SA Изабель Хосе Душ Сантуш
Председатель компании Unitel SA Изабель Хосе Душ Сантуш
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Дочь бывшего президента Анголы и, по данным СМИ, богатейшая женщина Африки Изабель душ Сантуш имеет российское гражданство по рождению, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах.
Так там прокомментировали сообщения ряда СМИ, обративших внимание на то, что сама душ Сантуш в своем Twitter-аккаунте недавно упомянула о своем российском гражданстве. Forbes оценивает ее состояние в 2,2 миллиарда долларов, что делает ее восьмой в списке самых богатых жителей Африки и самой обеспеченной женщиной континента.
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"Указанная персона не получала гражданство РФ, так как оно у нее было изначально", - пояснил РИА Новости источник.
По данным прессы, мать Изабель – бывшая гражданка СССР Татьяна Куканова. Изабель получила образование в Великобритании, замужем за сыном конголезского магната.
Как писала Financial Times, сейчас на родине ее подозревают в сомнительных сделках, которые стоили казне более миллиарда долларов, в связи с чем по решению суда ее активы оказались заморожены.
Сама душ Сантуш называла ситуацию "политически мотивированной охотой на ведьм", имеющей целью "стереть наследие" 38-летнего президентства ее отца Жозе Эдуарду душ Сантуша.
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Изабель душ СантушМВД РФРоссияАнголаВ мире
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