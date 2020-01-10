Пассажир разбившегося Boeing перед вылетом пошутил о войне с США

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Пассажир разбившегося под Тегераном украинского Boeing незадолго до катастрофы разместил ироничный пост в твиттере о конфликте между Ираном. Пассажир разбившегося под Тегераном украинского Boeing незадолго до катастрофы разместил ироничный пост в твиттере о конфликте между США

На публикацию аспиранта Университета Торонто Мойтабы Аббаснежада обратила внимание американская журналистка иранского происхождения Негар Мортазави. Она опубликовала перевод твита в своем аккаунте.

"Я предсказывал, что война может начаться прямо перед моим рейсом", — написал Аббаснежад, сопроводив текст смеющимся эмоджи. Он также извинился перед подписчиками "за все плохие и хорошие дела".

После этого пассажир успел обменяться шутками о войне с другими пользователями и спросил о жертвах иранского удара по американским военным объектам в Ираке.

Трагедия под Тегераном

Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины , Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.

В отчете Организации гражданской авиации Ирана говорится, что самолет загорелся до столкновения с землей. При этом траектория лайнера указывает на то, что экипаж развернулся в сторону аэропорта, однако пилоты о внештатных ситуациях не сообщали.

СМИ со ссылкой на источники в канадских службах безопасности писали, что есть свидетельства, указывающие на перегрев одного из двигателей, что и стало причиной падения.