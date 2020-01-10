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Пассажир разбившегося Boeing перед вылетом пошутил о войне с США
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РИА Новости

Пассажир разбившегося Boeing перед вылетом пошутил о войне с США

16:21 10.01.2020 (обновлено: 17:52 10.01.2020)
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© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни. Архивное фото
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Пассажир разбившегося под Тегераном украинского Boeing незадолго до катастрофы разместил ироничный пост в твиттере о конфликте между США и Ираном.
На публикацию аспиранта Университета Торонто Мойтабы Аббаснежада обратила внимание американская журналистка иранского происхождения Негар Мортазави. Она опубликовала перевод твита в своем аккаунте.
"Я предсказывал, что война может начаться прямо перед моим рейсом", — написал Аббаснежад, сопроводив текст смеющимся эмоджи. Он также извинился перед подписчиками "за все плохие и хорошие дела".
После этого пассажир успел обменяться шутками о войне с другими пользователями и спросил о жертвах иранского удара по американским военным объектам в Ираке.
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Трагедия под Тегераном

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из иранской столицы в Киев, разбился в ночь на 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.
Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.
В отчете Организации гражданской авиации Ирана говорится, что самолет загорелся до столкновения с землей. При этом траектория лайнера указывает на то, что экипаж развернулся в сторону аэропорта, однако пилоты о внештатных ситуациях не сообщали.
СМИ со ссылкой на источники в канадских службах безопасности писали, что есть свидетельства, указывающие на перегрев одного из двигателей, что и стало причиной падения.
Позднее премьер-министр Канады Джастин Трюдо и глава британского кабмина Борис Джонсон заявили, что лайнер могли сбить. Это утверждение опровергли в Иране. Глава Организации гражданской авиации страны назвал подобные заявления "иррациональными". Он также опроверг информацию, что рядом с обломками самолета были найдены части ракеты.
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Мойтаба АббаснежадКрушение украинского самолета в ИранеМеждународные авиалинии УкраиныBoeing 737ИранСШАУкраинаВ мире
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