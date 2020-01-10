Пассажир разбившегося Boeing перед вылетом пошутил о войне с США

На публикацию аспиранта Университета Торонто Мойтабы Аббаснежада обратила внимание американская журналистка иранского происхождения Негар Мортазави. Она опубликовала перевод твита в своем аккаунте.
"Я предсказывал, что война может начаться прямо перед моим рейсом", — написал Аббаснежад, сопроводив текст смеющимся эмоджи. Он также извинился перед подписчиками "за все плохие и хорошие дела".
После этого пассажир успел обменяться шутками о войне с другими пользователями и спросил о жертвах иранского удара по американским военным объектам в Ираке.
Трагедия под Тегераном
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс из иранской столицы в Киев, разбился в ночь на 8 января вскоре после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни.
Погибли 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа.
В отчете Организации гражданской авиации Ирана говорится, что самолет загорелся до столкновения с землей. При этом траектория лайнера указывает на то, что экипаж развернулся в сторону аэропорта, однако пилоты о внештатных ситуациях не сообщали.
СМИ со ссылкой на источники в канадских службах безопасности писали, что есть свидетельства, указывающие на перегрев одного из двигателей, что и стало причиной падения.
Позднее премьер-министр Канады Джастин Трюдо и глава британского кабмина Борис Джонсон заявили, что лайнер могли сбить. Это утверждение опровергли в Иране. Глава Организации гражданской авиации страны назвал подобные заявления "иррациональными". Он также опроверг информацию, что рядом с обломками самолета были найдены части ракеты.