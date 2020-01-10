Мэрия Урюпинска готова на мировое соглашение с уволенным главредом

ВОЛГОГРАД, 10 янв – РИА Новости. Администрация города Урюпинска Волгоградской области готовит мировое соглашение с уволенным главным редактором газеты "Урюпинская правда" Ольгой Шушлебиной о восстановлении ее в должности с 13 января, сообщила РИА Новости заместитель мэра города по правовым вопросам Елена Кудинова.
Ранее "Российская газета" написала, что глава администрации Урюпинска Юрий Хорошеньков уволил Шушлебину якобы за то, что она при верстке газеты разместила фотографию федерального чиновника ниже портрета областного депутата. Как сообщила РИА Новости Шушлебина, ее уволили по пункту 2 статьи 278 Трудового кодекса РФ "в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица, либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о прекращении трудового договора". Мэр Урюпинска комментировать ситуацию РИА Новости не стал. Журналист оспорила увольнение в суде. В пятницу в Урюпинском суде состоялось предварительное слушание по делу, заседание по иску Шушлебиной к администрации города и ее главе назначено на 17 января.
"Состоялась у нас беседа в рамках подготовки к гражданскому делу, мы озвучили свою позицию – отменить в добровольном порядке распоряжение об увольнении, и предложили восстановить с 13 января. Но с их позиции было озвучены позиции мирового соглашения... Проект мирового соглашения готовится... Мы готовы его заключить", - сказала Кудинова.