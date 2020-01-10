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Суд оставил под арестом подозреваемого по делу об убийстве Шеремета
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РИА Новости

Суд оставил под арестом подозреваемого по делу об убийстве Шеремета

16:18 10.01.2020
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© Фото : аккаунт Андрея Антоненко в FacebookАндрей Антоненко
Андрей Антоненко
© Фото : аккаунт Андрея Антоненко в Facebook
Андрей Антоненко. Архивное фото
КИЕВ, 10 янв – РИА Новости. Киевский апелляционный суд оставил под арестом до 8 февраля подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.
"Апелляционную жалобу (защиты Антоненко - ред.) оставить без удовлетворения", - цитирует судью агентство УНН.
Суд по делу об убийстве Павла Шеремета
24 декабря 2019, 23:43
В Киеве завели дело после угроз журналистам в суде по делу Шеремета
В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны, по меньшей мере, пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Задержаны три человека. Следствие считает, что организатором убийства журналиста был сержант вооруженных сил Украины Антоненко, а исполнителем - врач Юлия Кузьменко. Медсестра Яна Дугарь также фигурирует в деле. Суд отправил Дугарь под круглосуточный домашний арест, Антоненко и Кузьменко арестованы на два месяца. Основной версией убийства следствие считает дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.
Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести".
Юлия Кузьменко, подозреваемая в убийстве Павла Шеремета, перед слушанием в суде
3 января, 11:30
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета
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Убийство журналиста Павла ШереметаДонбассАрсен АваковМВД УкраиныПавел ШереметУкраинаВ мире
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