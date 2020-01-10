HBO снимет сериал по мотивам фильма "Паразиты"

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Южнокорейскую ленту "Паразиты" (2019) превратят в сериал на HBO, . Южнокорейскую ленту "Паразиты" (2019) превратят в сериал на HBO, сообщает THR.

Создатель фильма Пон Чжун Хо и режиссер Адам Маккей, на счету которого "Власть" (2018), "Наследники" (2018) и "Игра на понижение" (2015) примут участие в проекте.

Пока никакие контракты не подписаны, на данный момент HBO ведет переговоры с официальным дистрибьютером картины CJ ENM.

В фильме рассказывается о семье бедняков, которая пытается изменить свое финансовое положение и устраивается на работу к богачам. Пока непонятно, будет ли сериал англоязычным ремейком проекта или его спин-оффом.

Южнокорейская картина заработала на домашнем рынке 23 миллиона долларов и 130 миллионов во всем мире. Она является серьезным претендентом на "Оскар" и уже получила "Золотой глобус" как лучший фильм на иностранном языке. Лента также стала обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля и были признана лучшим кинофильмом 2019 года Ассоциацией кинокритиков Лос-Анджелеса.