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Культура
2020-01-10T17:56+0300
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HBO снимет сериал по мотивам фильма "Паразиты"
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РИА Новости

HBO снимет сериал по мотивам фильма "Паразиты"

17:56 10.01.2020
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© Предоставлено компанией ПРОвзглядКадр из фильма "Паразиты"
Кадр из фильма Паразиты
© Предоставлено компанией ПРОвзгляд
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Южнокорейскую ленту "Паразиты" (2019) превратят в сериал на HBO, сообщает THR.
Создатель фильма Пон Чжун Хо и режиссер Адам Маккей, на счету которого "Власть" (2018), "Наследники" (2018) и "Игра на понижение" (2015) примут участие в проекте.
Пока никакие контракты не подписаны, на данный момент HBO ведет переговоры с официальным дистрибьютером картины CJ ENM.
В фильме рассказывается о семье бедняков, которая пытается изменить свое финансовое положение и устраивается на работу к богачам. Пока непонятно, будет ли сериал англоязычным ремейком проекта или его спин-оффом.
Южнокорейская картина заработала на домашнем рынке 23 миллиона долларов и 130 миллионов во всем мире. Она является серьезным претендентом на "Оскар" и уже получила "Золотой глобус" как лучший фильм на иностранном языке. Лента также стала обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля и были признана лучшим кинофильмом 2019 года Ассоциацией кинокритиков Лос-Анджелеса.
Пон Чжун Хо и Адам Маккей также станут исполнительными продюсерами проекта.
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