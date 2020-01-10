Власти Чечни намерены бороться с плагиатом из чеченского фольклора

ГРОЗНЫЙ, 10 янв – РИА Новости. Министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев поручил подчиненным выявить все факты плагиата чеченского фольклора, чтобы принять "план действий".
"В наши дни мы нередко видим попытки разных деятелей и представителей других народов присвоить себе то, что исконно принадлежит чеченскому народу и культуре. Защитить и отстоять своё - наш долг. Нельзя на это вечно смотреть и говорить "ничего страшного". Нам чужого не надо, да и своего не отдадим", - написал министр на своей странице в Instagram.
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По его словам, он встретился с директором Центра народного творчества министерства и начальником отдела учебных заведений, им поручено "собрать все имеющиеся примеры и случаи посягательств на наш фольклор или исторических героев кем бы то ни было".
"По итогам будет принят план соответствующих действий", - отметил министр. Он не уточнил, какие меры будут предприняты в отношении "плагиатчиков".
Как заявил Дааев, "чеченский фольклор имеет тысячелетнюю историю, в котором веками собирались народные илли (песни – ред.), легенды, сказания, баллады, шутки".
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