Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-10T16:13+0300
https://ria.ru/20200110/1563260872.html
Власти Чечни намерены бороться с плагиатом из чеченского фольклора
https://cdn21.img.ria.ru/images/154970/43/1549704376_0:345:3025:2047_1036x0_80_0_0_df834f4cba23db2eb05d86154ce56e32.jpg
РИА Новости

Власти Чечни намерены бороться с плагиатом из чеченского фольклора

16:13 10.01.2020
1109
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкЗима в Грозном
Зима в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Зима в Грозном. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 10 янв – РИА Новости. Министр культуры Чечни Хож-Бауди Дааев поручил подчиненным выявить все факты плагиата чеченского фольклора, чтобы принять "план действий".
"В наши дни мы нередко видим попытки разных деятелей и представителей других народов присвоить себе то, что исконно принадлежит чеченскому народу и культуре. Защитить и отстоять своё - наш долг. Нельзя на это вечно смотреть и говорить "ничего страшного". Нам чужого не надо, да и своего не отдадим", - написал министр на своей странице в Instagram.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на пресс-конференции в студии телеканала Грозный
24 декабря 2019, 06:08
Кадыров заявил, что в Чечне могут появиться три новых города
По его словам, он встретился с директором Центра народного творчества министерства и начальником отдела учебных заведений, им поручено "собрать все имеющиеся примеры и случаи посягательств на наш фольклор или исторических героев кем бы то ни было".
"По итогам будет принят план соответствующих действий", - отметил министр. Он не уточнил, какие меры будут предприняты в отношении "плагиатчиков".
Как заявил Дааев, "чеченский фольклор имеет тысячелетнюю историю, в котором веками собирались народные илли (песни – ред.), легенды, сказания, баллады, шутки".
Вид на город Грозный
8 ноября 2019, 11:30Культура
Власти Чечни напомнили артистам о необходимости согласовывать репертуар
581019
Обсудить 3
Хож-Бауди ДааевЧеченская республикаОбщество
Рекомендуем
Молоток судьи
В Белоруссии суд вынес два смертных приговора за убийство учительницы
Гуманитарный конвой МЧС России с новогодними подарками прибыл в Донбасс
Курганская фирма прокомментировала скандал из-за подарков инвалидам
Филарет
Филарет отозвал подпись под документом о слиянии церквей на Украине
Председатель компании Unitel SA Изабель Хосе Душ Сантуш
Богатейшая женщина Африки – россиянка по рождению, сообщил источник
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время личного приема граждан в Москве
Бастрыкин поручил найти виновных в сносе исторического здания в Уфе
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17
Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент РФ Владимир Путин на борту ракетного крейсера Маршал Устинов
МИД вернул Украине ноту протеста из-за посещения Путиным Крыма
Зима в Краснодаре
Кубанский омбудсмен сомневается в правдивости данных о лицее Щетинина
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Хорватия оценила возможность расширения состава ЕС
Аукцион Янтарь-инклюз в Калининграде
В России возбудили первое уголовное дело за самовольную добычу янтаря
Газета Урюпинская правда
Мэрия Урюпинска готова на мировое соглашение с уволенным главредом
Основатель и гендиректор социальной сети Facebook Марк Цукерберг
Цукерберг сделал прогноз на ближайшее десятилетие
Министр просвещения РФ Ольга Васильева
В Минпросвещения предложили писать слово "ветеран" с заглавной буквы
Свеча
В РПЦ собрали полмиллиона для семьи, дети которой погибли при пожаре
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16Пресс-служба Хаджимбы убрала с главной страницы сайта его обращение
04:08Эксперт: ситуация на борту упавшего в Иране Boeing развивалась быстро
04:08Эксперт: видео с якобы крушением Boeing в Иране нуждается в проверке
03:49В Китае умер первый заболевший новым типом коронавируса
03:41Здание администрации главы Абхазии остается под контролем оппозиции
03:39Канада хочет более широкого участия в деле о крушении Boeing в Иране
03:35СМИ: Данию предупредили об атаках Ирана на военные базы США в Ираке
03:24Эксперты рассказали, как защитить своих детей в интернете
03:21Собравшая миллион для мальчика с Алтая блогер пожаловалась на критику
03:20В нацпарке в Приморье изучают отношения тигров и леопардов по следам
03:17Умер правивший почти 50 лет султан Омана
03:15Россияне стали меньше звонить друг другу на Новый год
03:11Ученый предупредил о рисках сдачи ДНК-тестов частным компаниям
03:09ЦИК Абхазии: Хаджимба должен исполнять обязанности до новых выборов
03:07СМИ: часть украденных в Дрездене ценностей предложили вернуть за выкуп
03:04Выход космонавтов в космос с борта МКС отложили на неопределенный срок
03:01В Канаде уточнили число погибших в катастрофе Boeing в Иране сограждан
02:46Сближение американского эсминца с российским кораблем сняли на видео
02:42В ЦИК Абхазии рассказали, когда могут пройти новые выборы
02:33США считают неуместным запрос Лондона об экстрадиции жены дипломата
Лента новостейМолния