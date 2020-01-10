Курганская фирма прокомментировала скандал из-за подарков инвалидам

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Руководитель курганской компании, подарившей инвалидам просроченные новогодние подарки, Алексей Якимов предположил, что инцидент мог произойти по ошибке.
По его словам, на складе могли перепутать коробки.
"Проверка еще не окончена, но я приношу свои извинения общественной организации. Это действительно очень неприятно. Если ошибка имела место, она была ненамеренная", — цитирует Якимова пресс-служба правительства Курганской области.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" появилась информация о том, что на утреннике Всероссийского общества слепых инвалидам вручили подарки с просроченными продуктами. На фото, приложенных к сообщению, видно, что срок годности круассанов истек в сентябре.
22 декабря 2019, 10:28В детсаду в Челябинске выдали просроченные сладкие подарки, пишут СМИ