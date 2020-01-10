Бастрыкин поручил найти виновных в сносе исторического здания в Уфе

По данным ведомства, на одном из федеральных каналов вышел сюжет о семье двух врачей из Уфы, купивших три года назад участок земли, на котором стоял аварийный дом. Бывший владелец документально подтвердил, что помещение подлежит сносу. Однако после сноса дома выяснилось, что он являлся объектом архитектурного наследия с 1992 года, и в последующем суд обязал супругов оплатить восстановление постройки. По мнению нынешних владельцев недвижимости, чиновники управления по охране памятников и архитектурного наследия допустили халатность, которая привела к долгу государству в размере более 25 миллионов рублей.