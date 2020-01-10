Бастрыкин поручил найти виновных в сносе исторического здания в Уфе

УФА, 10 янв – РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил башкирскому следственному управлению дать юридическую оценку действиям чиновников Башкирии, предположительно по вине которых семья врачей снесла историческое здание на собственном участке в Уфе, говорится в сообщении СК России.
По данным ведомства, на одном из федеральных каналов вышел сюжет о семье двух врачей из Уфы, купивших три года назад участок земли, на котором стоял аварийный дом. Бывший владелец документально подтвердил, что помещение подлежит сносу. Однако после сноса дома выяснилось, что он являлся объектом архитектурного наследия с 1992 года, и в последующем суд обязал супругов оплатить восстановление постройки. По мнению нынешних владельцев недвижимости, чиновники управления по охране памятников и архитектурного наследия допустили халатность, которая привела к долгу государству в размере более 25 миллионов рублей.
"По данному факту следственными органами СКР по Башкирии проводится доследственная проверка. Председатель Следственного комитета поручил руководству регионального следственного управления тщательно изучить доводы, озвученные журналистами, и при наличии достаточных оснований дать правовую оценку действиям или бездействию местных чиновников, ответственных за допущенное нарушение прав граждан", - сообщает следком России, отметив, что ход и результаты проверки по указанию Александра Бастрыкина взяты на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
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