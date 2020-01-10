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Цукерберг сделал прогноз на ближайшее десятилетие
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РИА Новости

Цукерберг сделал прогноз на ближайшее десятилетие

16:11 10.01.2020 (обновлено: 16:13 10.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОснователь и гендиректор социальной сети Facebook Марк Цукерберг
Основатель и гендиректор социальной сети Facebook Марк Цукерберг
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Глава американской корпорации Facebook Марк Цукерберг рассказал, какие изменения ждут мир в ближайшем десятилетии.
По его мнению, к 2030 году появится технология, создающая дополненную и виртуальную реальность. Она позволит жителям планеты чувствовать себя рядом с другим человеком вне зависимости от того, где он находится. Кроме того, исследователям удастся предотвратить и вылечить достаточное количество заболеваний, чтобы продлить среднюю продолжительность жизни на 2,5 года, считает он.
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Согласно прогнозу Цукерберга, в новом десятилетии будет создана частная социальная платформа, которая будет нацелена на межличностные взаимодействия и объединит небольшие сообщества. Он отметил, что интернет дал человечеству "суперсилу" — возможность общаться с кем угодно и где угодно. Однако вместе с этим люди потеряли ощущение близости и осознание собственной уникальной роли. Новая соцплатформа постарается решить эти проблемы.
Предприниматель также выразил мнение, что в будущем произойдет децентрализация возможностей и малый бизнес получит доступ к технологиям, которые сейчас используют крупные игроки.
Цукерберг также упомянул проблему управления крупными цифровыми сообществами и связанные с этим вопросы свободы слова и конфиденциальности данных.
"Очень редко можно найти четкий "правильный" ответ, и во многих случаях это так же важно, как и легитимность принятых решений для сообщества", — говорится в посте.
Как считает Цукерберг, правительству необходимо установить более четкие правила в отношении вредоносной информации, сохранности и транспортировки данных. По его мнению, решить эти проблемы также позволит новый способ управления, через который можно будет обжаловать решения по спорному контенту.
"В этом десятилетии нам предстоит многое сделать и многому научиться, чтобы задуманное случилось", — заключил Цукерберг.
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