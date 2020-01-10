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В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing
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РИА Новости

В Иране назвали причину задержки вылета разбившегося Boeing

16:10 10.01.2020
16869
© Sputnik / Mazyar AsadiНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© Sputnik / Mazyar Asadi
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Самолет "Международных авиалиний Украины", разбившийся в среду в Иране, перед катастрофой задержался с вылетом на час из-за перегруза, сообщает агентство Fars со ссылкой на организацию гражданской авиации Ирана.
"На этом рейсе было много пассажиров, и большинство из них летели с багажом пилот решает заправить больше топлива, после заправки, посадки пассажиров и погрузки их багажа в предназначенное место пилот понимает, что вес воздушного судна превышает допустимый для взлета. Поэтому пилот принимает решение просить сотрудников аэропорта уменьшить количество багажа", - заявил глава отдела по расследованию авиакатастроф организации гражданской авиации Хасан Резаифар, добавив, что выгрузка багажа и привела к задержке.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Резаифар отверг предположения о том, что задержка рейса PS 752 была вызвана техническими неполадками.
Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана в среду рано утром. По официальным данным, погибли все находившиеся 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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Крушение украинского самолета в ИранеBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныИранУкраинаВ мире
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