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Колокольцев рассказал об уголовных делах о незаконной продаже снюсов
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РИА Новости

Колокольцев рассказал об уголовных делах о незаконной продаже снюсов

16:08 10.01.2020 (обновлено: 16:09 10.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев перед совещанием о ходе реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев перед совещанием о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что по итогам проведенных проверок в России возбуждено 13 уголовных дел по факту незаконного оборота некурительных никотиносодержащих смесей.
"Проведено 23 тысячи проверочных мероприятий в регионах РФ. Установлено только за выходные 400 сайтов, через которые идет торговля этими смесями… кроме этого, проведены мероприятия по изъятию этой продукции в соответствии с действующим нормативно-правовым регулированием, эта работа будет продолжаться. Мало того, еще 13 уголовных дел возбуждено по соответствующим статьям УК для пресечения подобной деятельности", - сказал он в ходе встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги, в том числе, в виде карамели, леденцов, жевательных конфет.
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