Колокольцев рассказал об уголовных делах о незаконной продаже снюсов

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что по итогам проведенных проверок в России возбуждено 13 уголовных дел по факту незаконного оборота некурительных никотиносодержащих смесей.
"Проведено 23 тысячи проверочных мероприятий в регионах РФ. Установлено только за выходные 400 сайтов, через которые идет торговля этими смесями… кроме этого, проведены мероприятия по изъятию этой продукции в соответствии с действующим нормативно-правовым регулированием, эта работа будет продолжаться. Мало того, еще 13 уголовных дел возбуждено по соответствующим статьям УК для пресечения подобной деятельности", - сказал он в ходе встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.
Снюс (некурительный бездымный табак с никотином) запрещен в России с 2016 года. За его продажу предусмотрен административный штраф. Позже на рынке начали появляться его аналоги, в том числе, в виде карамели, леденцов, жевательных конфет.