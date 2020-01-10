Колокольцев рассказал об уголовных делах о незаконной продаже снюсов

"Проведено 23 тысячи проверочных мероприятий в регионах РФ. Установлено только за выходные 400 сайтов, через которые идет торговля этими смесями… кроме этого, проведены мероприятия по изъятию этой продукции в соответствии с действующим нормативно-правовым регулированием, эта работа будет продолжаться. Мало того, еще 13 уголовных дел возбуждено по соответствующим статьям УК для пресечения подобной деятельности", - сказал он в ходе встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым.