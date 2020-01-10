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2020-01-11T01:55+0300
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Путин назвал дату запуска товарных составов по Крымскому мосту
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РИА Новости

Путин назвал дату запуска товарных составов по Крымскому мосту

16:07 10.01.2020 (обновлено: 01:55 11.01.2020)
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкПоезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на станцию Симферополь
Поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, пребывает на станцию Симферополь
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
ЯЛТА, 10 янв — РИА Новости. Регулярное грузовое железнодорожное сообщение через Крымский мост будет налажено этим летом, заявил президент Владимир Путин.

"С 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров", — сказал Путин на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя. Он надеется, что после этого решится вопрос нормализации цен на товары первой необходимости, в том числе на продукты питания, топливо и строительные материалы.

"Отмечу, что открытие регулярного железнодорожного сообщения должно позитивно сказаться на снабжении крымского рынка, его насыщении качественными и доступными товарами", — подчеркнул глава государства.
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Путин также попросил региональные власти работать в тесном контакте с деловыми кругами, не допускать в сфере логистики монополизма и поддерживать конкуренцию.

"Я прошу вас, уважаемые коллеги, делать это быстро, без всяких административных проволочек и в целом использовать механизмы, которые в первую очередь устроят людей и, конечно, будут эффективны для бизнеса", — сказал он.

Говоря о необходимости модернизации железнодорожных и автомобильных дорог на полуострове Путин отметил, что в строительстве магистральной инфраструктуры в Крыму была задана высокая планка. "Нужно поднимать до этого же уровня и ее региональную составляющую", — подчеркнул президент.
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Владимир ПутинКрымЭкономика
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