Путин назвал дату запуска товарных составов по Крымскому мосту

ЯЛТА, 10 янв — РИА Новости. Регулярное грузовое железнодорожное сообщение через Крымский мост будет налажено этим летом, заявил президент Владимир Путин.
"С 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров", — сказал Путин на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя. Он надеется, что после этого решится вопрос нормализации цен на товары первой необходимости, в том числе на продукты питания, топливо и строительные материалы.
"Отмечу, что открытие регулярного железнодорожного сообщения должно позитивно сказаться на снабжении крымского рынка, его насыщении качественными и доступными товарами", — подчеркнул глава государства.
Путин также попросил региональные власти работать в тесном контакте с деловыми кругами, не допускать в сфере логистики монополизма и поддерживать конкуренцию.
"Я прошу вас, уважаемые коллеги, делать это быстро, без всяких административных проволочек и в целом использовать механизмы, которые в первую очередь устроят людей и, конечно, будут эффективны для бизнеса", — сказал он.
Говоря о необходимости модернизации железнодорожных и автомобильных дорог на полуострове Путин отметил, что в строительстве магистральной инфраструктуры в Крыму была задана высокая планка. "Нужно поднимать до этого же уровня и ее региональную составляющую", — подчеркнул президент.