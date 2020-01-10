Путин назвал дату запуска товарных составов по Крымскому мосту

"С 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров", — сказал Путин на совещании по вопросам развития Крыма и Севастополя . Он надеется, что после этого решится вопрос нормализации цен на товары первой необходимости, в том числе на продукты питания, топливо и строительные материалы.