Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17

Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур. Архивное фото

Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур

КИЕВ, 10 янв - РИА Новости. Украинские пограничники заявили о задержании гражданина Украинские пограничники заявили о задержании гражданина Украины , который якобы принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев и охранял обломки потерпевшего крушение MH17 , сообщила в пятницу Госпогранслужба.

В Госпогранслужбе утверждают, что задержанный в 2014 году якобы проходил службу в составе одного из подразделений ополченцев в Донбассе. "Начиная с конца августа 2014 года осуществлял охрану места катастрофы... за денежное вознаграждение от 500 до 1500 рублей РФ собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Задержанного передали представителям Национальной полиции. Возбуждено дело по статье "создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности". Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора

России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.