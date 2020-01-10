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2020-01-10T16:05+0300
https://ria.ru/20200110/1563260325.html
Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17
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РИА Новости

Украина заявила о задержании ополченца, якобы охранявшего обломки MH17

16:05 10.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкЭксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Эксперты из Нидерландов и Малайзии работают на месте крушения малайзийского самолета Boeing, выполнявшего рейс MH17 Амстердам — Куала-Лумпур. Архивное фото
КИЕВ, 10 янв - РИА Новости. Украинские пограничники заявили о задержании гражданина Украины, который якобы принимал участие в конфликте в Донбассе на стороне ополченцев и охранял обломки потерпевшего крушение MH17, сообщила в пятницу Госпогранслужба.
В Госпогранслужбе утверждают, что задержанный в 2014 году якобы проходил службу в составе одного из подразделений ополченцев в Донбассе. "Начиная с конца августа 2014 года осуществлял охрану места катастрофы... за денежное вознаграждение от 500 до 1500 рублей РФ собирал и отдавал террористам обломки самолета и личные вещи погибших", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
29 декабря 2019, 19:23
В МИД Украины заявили о дальнейшем согласовании обмена "всех на всех"
Задержанного передали представителям Национальной полиции. Возбуждено дело по статье "создание непредусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности". Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора
России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эта информация была следователями проигнорирована.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
19 июня 2019, 21:12
Следствие по MH17 не исключило, что целью подозреваемых был военный самолет
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MH17. РасследованиеНидерландыРоссияУкраинаВ мире
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