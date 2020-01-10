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Организаторы митинга в Сухуме опровергли вскрытие оружейной комнаты
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РИА Новости

Организаторы митинга в Сухуме опровергли вскрытие оружейной комнаты

16:03 10.01.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПротестующие штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
Протестующие штурмуют здание администрации президента Республики Абхазия в Сухуме
© Sputnik
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СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. Один из организаторов митинга перед зданием администрации президента в Абхазии Ахра Авидзба опроверг заявление председателя Совета Безопасности республики Мухаммада Килбы о разграблении протестующими оружейной комнаты.
Ранее председатель Совбеза Абхазии заявил, что протестующие вскрыли оружейную комнату в администрации президента и забрали "определенное количество оружия".
"Мы были одними из первых, кто зашел в здание и мы видели, что оружейная комната уже была вскрыта. Я предполагаю, кто мог взять оттуда оружие для того, чтобы обвинить в этом нас. Когда они уходили, они взяли, что могли", - приводит Sputnik Абхазия слова Авидзбы.
Он отметил, что протестующие хотят, "чтобы соблюдалась конституция, где написано, как должны состояться президентские выборы". "Они не состоялись. Назначение внеочередных выборов главы государства – это то условие, при котором мы спокойно покинем это здание. Или же "ногами вперед", по-другому никак", - добавил Авидзба.
Он также подчеркнул, что убийство на набережной Сухума Алхаса Авидзба, Астамура Шамба и Доминики Акиртава не было точкой отсчета происходящего в стране политического кризиса. К событиям четверга 9 января в Сухуме привели все события, которые происходили в стране за последние пять лет, а также то, как рассматривалась кассационная жалоба экс-кандидата в президенты Алхаса Квицинии в Верховном суде об итогах голосования на президентских выборах, добавляет Sputnik.
Алхас Квициния
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В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.
Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.
Второй тур выборов президента Абхазии прошел 8 сентября 2019 года. Победил Рауль Хаджимба, набрав 47,39% голосов. Его оппонент - председатель оппозиционной партии "Амцахара" Квициния - получил 46,19%. Оппозиционер подал иск в Верховный суд с просьбой признать итоги выборов недействительными. Суд 20 сентября отказал Квицинии. Церемония вступления Хаджимбы в должность главы государства состоялась 9 октября. Оппозиция требует назначить повторные выборы и настаивает, что Хаджимба должен был набрать не простое, а абсолютное большинство голосов.
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Акции протеста в СухумеАлхас КвицинияАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
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