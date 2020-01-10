Организаторы митинга в Сухуме опровергли вскрытие оружейной комнаты

СУХУМ, 10 янв - РИА Новости. Один из организаторов митинга перед зданием администрации президента в Один из организаторов митинга перед зданием администрации президента в Абхазии Ахра Авидзба опроверг заявление председателя Совета Безопасности республики Мухаммада Килбы о разграблении протестующими оружейной комнаты.

Ранее председатель Совбеза Абхазии заявил, что протестующие вскрыли оружейную комнату в администрации президента и забрали "определенное количество оружия".

"Мы были одними из первых, кто зашел в здание и мы видели, что оружейная комната уже была вскрыта. Я предполагаю, кто мог взять оттуда оружие для того, чтобы обвинить в этом нас. Когда они уходили, они взяли, что могли", - приводит Sputnik Абхазия слова Авидзбы.

Он отметил, что протестующие хотят, "чтобы соблюдалась конституция, где написано, как должны состояться президентские выборы". "Они не состоялись. Назначение внеочередных выборов главы государства – это то условие, при котором мы спокойно покинем это здание. Или же "ногами вперед", по-другому никак", - добавил Авидзба.

Он также подчеркнул, что убийство на набережной Сухума Алхаса Авидзба, Астамура Шамба и Доминики Акиртава не было точкой отсчета происходящего в стране политического кризиса. К событиям четверга 9 января в Сухуме привели все события, которые происходили в стране за последние пять лет, а также то, как рассматривалась кассационная жалоба экс-кандидата в президенты Алхаса Квицинии в Верховном суде об итогах голосования на президентских выборах, добавляет Sputnik.

В четверг протестующие, требуя отставки президента, ворвались в администрацию главы Абхазии. После экстренного заседания совбеза президент Хаджимба заявил, что силовые структуры переведены на усиленный режим. При этом парламент Абхазии рекомендовал Хаджимбе покинуть пост президента. Глава государства отказался уходить в отставку и предложил начать переговоры.

Протестующие в Абхазии недовольны тем, как рассматривается в суде дело проигравшего президентские выборы оппозиционера Алхаса Квицинии, а также расследованием перестрелки в Сухуме в ноябре 2019 года, низким социально-экономическим положением и коррупцией в стране.