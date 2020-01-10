В РПЦ собрали полмиллиона для семьи, дети которой погибли при пожаре

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Поминальные службы по погибшим при пожаре в Борисоглебском районе Ярославской области проходят во всех храмах Переславской епархии, для пострадавших местное духовенство собрало материальную помощь в размере от 500 до 700 тысяч рублей, сообщает в пятницу сайт Русской православной церкви.

Ранее сообщалось, что в ночь с 6 на 7 января в селе Кучеры под Ярославлем сгорел деревянный дом, где проживала многодетная семья Скорихиных. В результате трагедии погибли трое детей 5, 8 и 11 лет. Их родители с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу Ярославля. По предварительным данным, возгорание произошло около полуночи, причиной пожара стала неисправная проводка.

"Во всех храмах Переславской епархии молятся об упокоении погибших… а также о здравии их родителей Алексия и Марии", - говорится в сообщении.

Обращаясь к духовенству епархии, епископ Переславский и Угличский Феоктист сказал: "Вы не знаете эту семью, но я успел с ними познакомиться, и для меня это личная трагедия". Духовенство Переславской епархии также в экстренном порядке собрало материальную помощь пострадавшим, сообщили в РПЦ.

"Я передал те деньги, которые наши отцы настоятели и матушки игумении сумели собрать за 20 часов. Это 500 тысяч (по другим каналам, за это время пришло около 700 тысяч). Для нашей малонаселенной сельской епархии сумма весомая и ощутимая. Поэтому я еще раз благодарю всех тех, кто принял участие в этом сборе", - написал епископ Феоктист на своей странице в Facebook.

На сайте Переславской епархии также опубликовано обращение настоятеля храма Илии пророка в селе Ивановское иерея Феодора Божкова к жертвователям, оказывающим помощь семье Скорихиных. Отец Феодор поблагодарил всех за помощь и сообщил, что "состояние Алексея и Марии стабильное", "они в сознании и общаются с родственниками". "Им оказывается вся необходимая на сегодняшний день медицинская помощь в ожоговом отделении Соловьевской больницы города Ярославля. Их навещают... прихожане. Вчера отец Сергий Васильев причастил их", - сообщил священник.

Собранные средства будут направлены на организацию похорон, лечение Алексея и Марии, их медицинскую и психологическую реабилитацию, приобретение необходимых вещей, а также расчистку места пожарища. "Вопрос о жилье пока не стоит. Пожар произошел в доме, где семья прожила несколько лет. Недавно Скорихины приобрели другой дом. Они отремонтировали его и готовились в него переселиться, но не успели", - отметил Божков.